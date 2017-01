"Recesszióba löki Amerikát" - Alig iktatták be, máris nekimentek Trumpnak

Trump gazdaságpolitikája, ami nyertesekre és vesztesekre osztja a gazdaságot, mély nyomokat fog hagyni az amerikai gazdaságon

A közgazdász professzor szerint az ilyen jellegű lépések rontják a kereskedelem kilátásait, és ezen keresztül a növekedést, munkahelyek megszűnéséhez vezetnek, torzítják a vállalati döntéseket, növelik a piaci kilengéseket, és ezeknek a végeredménye az lesz, hogy 2018-ben ismét recesszióba süllyed az amerikai gazdaság.

A szakember szerint a Trump által belengetett 45%-os vámtarifa olyan kereskedelmi háborúhoz vezet majd, aminek nem lesz nyertese. Kína ugyanis válaszul lecseréli majd az amerikai termékeket másokra, felfüggeszti a szójabab és a kukorica vásárlását, a Boeing gépeit pedig például európai Airbus-okkal helyettesíti.

Múlt pénteken iktatták meg be Donald Trumpot, első munkanapján pedig máris komoly kritikát kapott a gazdaságpolitikája. Mark T. Williams, a Bostoni Egyetem közgazdászprofesszora úgy látja, hogy a regénybeli Don Quijotéhoz hasonlóan az új elnök "olyan globális szélmalmok ellen harcol, melyekre nincs ráhatása".A szakember példaként említi, hogy az elmúlt évtizedekben az amerikai gyárak nem azért zártak be és a munkahelyek nem azért vesztek el, mert rossz volt a gazdaságpolitika, hanem ezek természetes globális folyamatok eredményei voltak. Williams szerint Trump Twitter-fenyegetései és gazdasági taktikája azt el tudja érni, hogy a kisebb cégek ne telepítsék gyáraikat például Mexikóba, a hosszabb távú trendeket azonban nem tudja megfordítani. A globális gazdasági motorként funkcionáló cégek, mint az Apple, a Facebook vagy a Google éppen a globális piacok lehetőségeiből profitáltak az utóbbi években.- véli Williams.A Bostoni Egyetem tanára szerint a fő probléma az, hogy Trump figyelmen kívül hagyja a szabadkereskedelem előnyeit, melyek az utóbbi évtizedekben megmutatkoztak. A cikk szerzője kiemeli például, hogyWilliams szerint az is hiba, hogy, a két fél külkereskedelme eléri a 660 milliárd dollárt évente. Ráadásul a gyorsan növekvő 1,4 milliárdos ország ideális terep lehetne az amerikai export növelésére arról nem is beszélve, hogy kína 1000 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt tart, amivel folyamatosan olcsó finanszírozást biztosít az országnak.Mark T. Williams Trump "Twitter-gazdaságpolitikáját" is bírálta, melynek keretében az elnök a közösségi oldalon jelentett be fontos dolgokat az utóbbi hetekben. A szakember szerint a Twitter-függősége oda vezethet, hogy valós piaci kockázatot jelent majd az elnök fiókjának esetleges feltörése.