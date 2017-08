Rosszabb lett a magyar GDP-adat a vártnál

Amint tegnapi előzetesünkben rámutattunk , bázishatások miatt esélyes volt, hogy az első negyedévben tapasztalt kiugró növekedési adathoz képest kissé visszafogottabb, de továbbra is impresszív lesz a második negyedéves GDP-adatunk (éves összevetésben). Ehhez képest ez mérsékelten negatív meglepetés.A KSH az előzetes adat kapcsán egyelőre csak annyit közölt, hogyEzt egyébként a tegnapi felmérésünkben több elemző is valószínűsítette (a gyors bérnövekedés következményeként), az ipar és az építőipar mellett.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos

Boros Zsuzsa, a KSH statisztikusa az adatok kapcsán a Reuters beszámolója szerint azt emelte ki: az ipari termelés a második negyedévben lassabb ütemben bővült, mint az elsőben, így ez végülis lefelé húzó hatású volt a gazdaságra. A másik ilyen tényező (ahogy azt az elemzők is valószínűsítették) a mezőgazdaság volt, amely az eddigi jelek szerint a KSH megítélése alapján átlagos évet produkálhat.A KSH eddigi adatai szerint szintén a gazdasági lassulás felé hatottak a nem-piaci szolgáltatások, így a kormányzati, az egészségügyi és oktatási beruházási kiadások. Ezek mellett pedig megemlítette, hogy a tavalyi második negyedévben az éves index hirtelen intenzíven emelkedett, azaz bázishatások is lefelé húzták a most közzétett 3,2%-os éves növekedési adatot.Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a negyedéves alapon 0,9%-os GDP-növekedés (első negyedévben 1,4%) továbbra is dinamikus és nem véletlen, hogyA Portfolio tegnapi konszenzusa azonban kissé óvatosabb volt ennél: 3,9,%-os növekedést valószínűsített az elemzői kar, amelyhez képest az NGM várakozásaival ellentétben nem növekedési gyorsulás (4,3%-ra), hanem lassulás várható jövőre 3,5%-ra.További részletek hamarosan.