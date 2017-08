Senki nem gondolta, hogy ennyire megdrágulnak az építkezések

Előre nem látott áremelkedések tapasztalhatók az építési piacon. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 400 mikro-, kis-, közepes vállalkozás és nagyvállalat megkérdezésével készült felmérésére hivatkozva arról számolt be, hogy szinte kivétel nélkül minden építőanyag-csoportban legalább 10-15 százalékos áremelkedés tapasztalható a fővárosban és környékén. Ehhez képest a kivitelező cégek általában 5-6 százalékos árváltozást terveztek csak vállalási áraikba.Budapesten a gipszkarton és a hőszigetelők 20-20 százalékkal drágultak, de a tégla, a tetőcserép és a szaniteráru is 15-15 százalékkal kerül többe. Országos viszonylatban a hőszigetelő anyagok drágultak 20 százalékkal, de a jellemző árnövekedés kisebb, 6-8 százalékos. A felmérés szerint érdemben növekedtek az építőipari bérek is: a segédmunkások keresete 15-20 százalékkal nőtt, de a fővárosban és környékén a jó szakmunkások fizetsége akár 35 százalékkal emelkedett.Az ÉVOSZ hangsúlyozta, az árváltozások miatt sok esetben nem lehet az építkezést a korábbi vállalási áron megvalósítani. Szerintük az építés alatt lévő létesítmények többségénél a megrendelő és a kivitelező együttes felelőssége az áremelkedések korrekt kezelése.