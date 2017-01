Soros kifakadt Trumpra: Szélhámos, diktátor, aki el fog bukni

Trump a nyílt társadalom ellentétét kívánja megvalósítani, amit jobban le lehet írni diktatúrakét vagy maffiaállamként. Szerinte az amerikai intézmények elég erősek ahhoz, hogy megakadályozzák ezt a forgatókönyvet.Az interjúban a multimilliárdos üzletember Európáról szólva kifejtette, hogy az elitek is hibásak az Európai Unióban zajló jelenlegi folyamatokért. Európa összeomlása szerinte tragédia lenne, de ez nem fog megtörténni. Mint mondta: saját gazdasága miatt mind Kínának, mind pedig Oroszországnak szüksége van Európára.Soros szerint egyébként Trump segíteni fogja Kínát, hogy a nemzetközi közösség vezető tagja legyen, még annál is jobban, mint ahogy Kína ezt maga képes lenne végrehajtani.A befektető azt is elmondta ma Trumpról (ezt már nem a Bloomberg interjújában, hanem Davosban), hogy a miatta a piaci bizonytalanság vissza fog térni a tőkepiacokra. A maga részéről a befektetéseivel olyan messzire elkeürli Trumpot, amennyire csak lehet.A Brexitet tragédiának minősítette, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Európai Unió nem fog szétesni. Theresa May, az Egyesült Királyság kormányfője szerinte nem sokáig marad hivatalában.