Szép csendben kiábrándult a világ Trump Amerikájából

Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme valóságos lavinát indított el a piacokon. Ez alól az amerikai kötvénypiacok sem jelentettek kivételt, a hozamok ugyanis hirtelen emelkedésbe kezdtek. A reakció oka az volt, hogy a befektetők elkezdték beárazni Trump gazdaságpolitikai ígéreteinek (adócsökkentés, infrastrukturális beruházások) keresletélénkítő hatását, ami gyorsabb gazdasági növekedést, ezáltal magasabb inflációt és gyorsabb monetáris szigorítási ciklust jelentett volna. December végére azonban kifulladt ez az emelkedés, néhány hetes oldalazást követően pedig az utóbbi időszakban kisebb hozamesés bontakozott ki.

A hozamcsökkenés elsősorban a görbe hosszú végét érintette: a fenti ábra mutatja, hogy míg a 3 éves amerikai állampapír hozama idén gyakorlatilag stagnált, addig a 10 éves hozam már nagyjából 0,3 százalékponttal lejjebb jött, azaz a kilaposodott a hozamgörbe. A változás még könnyebben leolvasható a következő ábráról:

Az azóta eltelt fél évben azonban 3-30 év közötti időtávon a hozamok lefelé korrigáltak (kék görbe), a rövidebb hozamok viszont jelentős mértékben emelkedtek.

A sárga vonal az elnökválasztási előtti helyzetet ábrázolja, innen Trump megválasztásával a görbe nem csak felfelé tolódott (piros görbe), de láthatóan meredekebb is lett.A görbe elmúlt fél évben látott kilaposodása beleillik abba a több éve tartó trendbe, amiben legutóbb Trump megválasztása hozott átmeneti fordulatot.

Az elmúlt hónapok elmozdulásából az olvasható ki, hogy a befektetők tavaly év végi lelkesedése, miszerint Trump majd egycsapásra magasabb növekedési pályára állítja az amerikai gazdaságot, gyakorlatilag semmivé lett, a növekedési kilátások visszarendeződésével pedig a hosszabb hozamok esni kezdtek.

A hozamgörbe laposabbá válása fontos információval szolgál a piaci szereplők jövőre vonatkozó várakozásaival kapcsolatban.A nagy kiábrándulást az okozhatta, hogy az elmúlt hónapokban Trump gazdaságpolitikai programja helyett inkább belpolitikai botrányai kerültek a figyelem középpontjába, ráadásul az is bebizonyosodott, hogy az elnök a republikánus párt törvényhozási többsége ellenére sem tudja érdekeit hatékonyan érvényesíteni. Legalábbis egyelőre ez a forgatókönyv látszik kirajzolódni.A hosszabb hozamok csökkenésével párhuzamosan viszont a rövid hozamok tovább emelkedtek. Erre az a magyarázat, hogy a görbe rövid oldalát elsősorban az amerikai jegybank monetáris politikája mozgatja, az elmúlt fél évben pedig kétszer is kamatot emelt a Fed. A piaci árazások alapján ráadásul ma újabb 25 bázispontos szigorítást hajthat végre: ennek jelenleg 90% feletti valószínűséget áraz a piac.

A laposodó hozamgörbe aggasztó jelenség, hiszen azt jelenti, hogy a befektetők a magasabb hátralévő átlagos futamidejű (duration) befektetéseik esetében alacsonyabb lejárati prémiummal is beérik, mert egyre kevésbé bíznak hosszabb távon az infláció (és a növekedés) gyorsulásában.A következő ábra az inflációvédett amerikai államkötvények hozamából számított inflációs várakozások alakulását mutatja.

Látszik, hogy a piaci szereplők idén pesszimistábbá váltak az amerikai reflációs sztorival kapcsolatban, a várakozások ugyanis újra távolodni kezdtek a Fed 2%-os céljától, ráadásul az 5 és a 10 évre előretekintő várakozások közötti különbség is nagyon beszűkült.A fenti folyamathoz az is hozzájárult, hogy a tényleges adatok szintén az inflációs dinamika lassulásáról számoltak be. Az éves maginflációs index, illetve a személyes fogyasztási kiadások változását tükröző PCE maginflációs mutató értéke érdemben csökkent.

Bár az infláció lassulása nem veszélyezteti a Fed mai, szinte biztosra vett kamatemelését, valószínűnek tűnik, hogy az ülést követő jegyzőkönyvben a döntéshozók megemlítik majd az infláció lassulásának tényét. Ez csak tovább erősítheti a kételyeket, hogy fog-e még egyszer kamatot emelni idén az amerikai jegybank: ennek jelenleg 50% körüli esélyt adnak a piaci szereplők.Csak hogy még izgalmasabbak legyenek a következő Fed-ülések, a piac azzal kapcsolatban is útmutatást vár, hogy a jegybankárok miképp tervezik leépíteni az eszközvásárlási program miatt ötszörösére duzzadt, 4500 milliárd dolláros Fed-mérleget.Összegezve: a Trump gazdaságpolitikai programjából való befektetői kiábrándulás, illetve a Fed kamatemelései miatt az amerikai hozamgörbe az elmúlt fél évben látványosan kilaposodott, ami negatív előjel egy gazdaság jövőjével kapcsolatban. Azonban nem kizárt, hogy miképp Trump megválasztását követően, úgy most is túlreagálta a dolgokat a piac, ezért a hosszabb hozamok emelkedésével rövidesen elkezdhet meredekebbé válni a görbe. A Nordea Bank elemzői szerint is túllőtt egy kicsit a célon a piac, a hozamgörbe laposodására játszó spekulatív pozíciók ugyanis a válság óta nem látott, szélsőséges szinten vannak, pedig az amerikai gazdaság közel sincs olyan rossz formában. (a Nordea ábráján a piros vonal jelzi ezt a pozicionáltságot, míg a kék vonal a 10 éves és a 2 éves amerikai állampapír hozamkülönbségét)