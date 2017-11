Taroltak a demokraták a Trump-jelöltekkel szemben

53:45 arányban Ralph Northam eddigi kormányzóhelyettest választották meg a republikánus volt pártelnök és George W. Bush kormányának volt tanácsadója, Ed Gillespie ellenében.a 60 éves milliomos bankár és volt németországi nagykövet, Phil Murphy lesz a kormányzó, aki az eddigi kormányzóhelyettest, a republikánus Kim Guadagnót győzte le. A demokrata párti jelölt a választók 53 százalékának bizalmát szerezte meg, míg republikánus vetélytársa a voksok 44 százalékával maradt alul.Mindkét kormányzóválasztást óriási figyelem övezte, elemzők ugyanis az eredményt a Trump-kormány eddigi tevékenysége megítéléseként értékelik.A kampány fő témája Virginiában az egészségbiztosítás helyzetének gondjai, az illegális bevándorlás, a bűnözés és a konföderációs szobrok körüli viták voltak, míg New Jerseyben elsősorban a helyi kormányzat korrupciós ügyei és a magas helyi adók kerültek előtérbe.Donald Trump elnök mindkét államban támogatásáról biztosította a republikánus jelöltet, ám nem kampányolt mellettük. Az eredmények láttán pedig a Dél-Koreában tartózkodó elnök Twitter-bejegyzésben közölte: a virginiai jelölt, Ed Gillespie keményen dolgozott, de nem tette teljesen magáévá az ő politikáját. "A gazdaság rekordnagyságú számaival mi továbbra is győzni fogunk, még nagyobb arányban, mint eddig" - írta a republikánus jelöltek veresége után Trump.A Demokrata Párt számára a tavaly novemberi elnökválasztás óta ez volt az első sikeres politikai megméretés, ugyanis az idén megtartott négy kongresszusi pótválasztás mindegyikét elvesztették.újraválasztották Bill de Blasio demokrata párti polgármestert, és ademokrata párti polgármester, Marty Walsh is elnyerte a választók bizalmát egy második ciklusra.