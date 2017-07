Temetik a brit gazdaságot a szakértők

valószínűsíthető a fogyasztási kiadások és az üzleti beruházások gyengülése, és emiatt a gazdasági növekedés lassulása.

Nem ez az első A cég néhány napon belül a második figyelmeztető elemzést adja ki a brit belpolitikai bizonytalanság reálgazdasági hatásairól.



A YouGov brit közvélemény- és piackutató cégcsoport és a CEBR minap ismertetett új közös felmérése kimutatta, hogy az általános fogyasztói bizalmi index a választások előtti 109,1-ről 105,2-re csökkent. A skálán a 100-as szint jelenti a semleges középértéket. A YouGov/CEBR-felmérés számítási módszertana szerint ez összeomlásszerű visszaesés, mivel az index többhónapos időtávlatokon belül is tipikusan néhány tizedponttal változik.



Douglas McWilliams, a CEBR alelnöke a felméréshez fűzött kommentárjában kifejtette: az adatokból következtethetően a személyes pénzügyi helyzetbe és még inkább az ingatlanárakba vetett fogyasztói bizalom a választások óta erőteljesen megrendült. A CEBR alelnöke közölte: a ház megítélése szerint csak az erőteljes külkereskedelem miatt lesz elkerülhető a recesszió a brit gazdaságban.



Az IoD vizsgálatába bevont csaknem hétszáz brit cégvezető 92 százaléka mondta azt, hogy aggasztónak tartja a választások nyomán kialakult politikai helyzetet.

A június 8-án tartott választásokon a kormányzó Konzervatív Párt elvesztette abszolút többségét az alsóházban, és külső támogatásra szorul törvényjavaslatai, köztük a sarkalatos bizalmi és költségvetési jellegű törvények elfogadtatásához.Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn ismertetett, felülvizsgált előrejelzése szerint ebben a politikai helyzetbenA CEBR londoni elemzőinek új előrejelzése szerintA háznövekedési prognózisát, eddigi előrejelzésében ugyanis 2017-re 1,7 százalékos, 2018-ra 1,6 százalékos növekedési jóslat szerepelt.A CEBR várakozása szerint a fogyasztási kiadások az idén 1,5 százalékkal, jövőre alig 0,8 százalékkal nőnek a tavaly mért 2,8 százalékos bővülés után.A választások óta drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe is. A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) új felmérése szerint a gazdasági kilátásokba vetett üzleti bizalom indexe, amely a derűlátó és a borúlátó üzleti vezetők arányának különbségét méri, júniusban 34 ponttal mínusz 37-re zuhant a májusi mínusz 3-ról.