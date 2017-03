Tényleg Parragh Bianka lehet a Monetáris Tanács új tagja

Tíz igen és két nem szavazattal támogatja a parlament gazdasági bizottsága Parragh Biankának, Parragh László feleségének jelölését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába. A bizottság a Monetáris Tanács egy másik tagjának, Kocziszky Györgynek az újrajelölését is hasonló arányban támogatta - számol be róla az Index Parragh Bianka keddi meghallgatásán arról beszélt, hogy a gazdaságban a piac és az állam harmonikus együttműködése a legfontosabb dolog, ami a 2010-től megvalósuló fiskális, és a 2013 óta tartó monetáris fordulatban is tetten érhető volt.Parragh elmondta, hogy két évtizede nem értelmezhető a magyar gazdaságpolitika Matolcsy György nélkül, de a 2010 utáni tevékenysége kiemelkedik ebből az időszakból. Elmondta, hogy támogatja a nem hagyományos monetáris politikai eszközök alkalmazását, illetve azt, hogy a monetáris politika tevékenyen segítse elő a versenyképességi fordulat megvalósulását. Ezen kívül fontosnak tartja a jegybank pénzügyi kultúra fejlesztésére tett törekvéseit, az árstabilitás elősegítését, és a hitelezés olcsóbbá tételét, valamint a kormány gazdaságpolitikájának támogatását.