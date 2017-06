Theresa May elveszíthette abszolút többségét

UPDATE: érkeznek az első hivatalos adatok

Megjöttek az exit poll adatok

Hogyan tovább?

Az első hivatalos adatok előtt is már mindenki azt találgatta, hogy mennyire megbízhatóak az exit poll adatok (a Brexit szavazás esetében nem voltak túl megbízhatóak az előzetes felmérések).Magyar idő szerint 1 óra környékén pedig már 3 körzet végleges adatai is megérkeztek. A BBC tudósítása szerint mindhárom körzetben a Munkáspárt képviselője nyert, azonban a konzervatívok támogatottsága növekedett a korábbiakhoz képest. Ez pedig arra utal, hogy az exit pollnál jobban szerepelhetett a Konzervatív Párt. Az exit pollt egyébként 30 450 fő megkérdezésével készítették 144 szavazóhelyen.A várakozásoknál gyengébb teljesítményt érhetett el a csütörtökön lebonyolított előrehozott választásokon a Konzervatív Párt, legalábbis az urnazáráskor végzett felmérések szerint.A jelenleg is kormányzó,létszámhoz. Ez alapján azt is kijelenthetjük, hogy a Konzervatív Párt rosszabbul szerepelt, mint a legutóbbi, 2015-ös választásokon, akkor 17 fővel több képviselői helyet szerzett meg.A legnagyobb ellenzék az alsóházbanA Skót Nemzeti Párt 22 képviselői mandátumot veszíthetett az exit poll szerint, ezzel a létszám 34 főre csökkenhetett.Az előzetes adatok szerint az előrehozott választásokat épp a választásokat meghirdető Theresa May és pártja szenvedte meg. Az előrehozott választásokat a brit miniszerelnök azért kezdeményezte még áprilisban, hogy a Brexit-tárgyalások lefolytatásának egy egységes parlamenttel tudjon nekiindulni az ország. Akkor még abban bízott a konzervatív vezető, hogy a választásokból erősebben jöhet ki ő és a pártja. Most ez a forgatókönyv kérdőjeleződhet meg, a kormányalakítás elhúzódhat (abszolút többség hiányában koalíciós kormányalakítás jöhet szóba, vagy a kisebbségi kormányzás), May vezetését megkérdőjelezhetik a pártban és ezt a bizonytalanságot nem értékelik a piacok, valamint mindez új helyzetet teremthet a Brexit-folyamat számára is, ami szintén csak fokozza a nyugtalanságot a piacokon.Koalíciós kormányzásra legutóbb 2010-ben volt példa, akkor a Konzervatív Párt a liberálisokkal állt össze. Elméletben (ha igazak az előzetes adatok), akkor a számok alapján lehetne ilyen koalíció, azonban a két párt között jelentős nézeteltérések vannak és a liberálisok vezetője korábban kizárta az összeborulást.Nem véletlen, hogy a font azonnal gyengült az előzetes adatokra:

If I lose just six seats I will lose this election and Jeremy Corbyn will be sitting down to negotiate with Europe: https://t.co/OwbfDseOJh — Theresa May (@theresa_may) 2017. május 20.

Ha egyik pártnak sem sikerül abszolút többséget elérnie, vagyis nincs olyan párt, amelyiknek az alsóházi frakciója eléri legalább a 326 főt, akkor nagy valószínűséggel az a párt próbálkozik először kormányalakítással, amelynek frakciója a legnagyobb létszámú, de ebben az esetben az új kormány megalakulása elhúzódhat.Ha az előzetes eredmények beigazolódnak, akkor Theresa May sokáig bánni fogja nemcsak az áprilisi bejelentését az előrehozott választásokról (mert hosszú idő után dobta el önként a konzervatívok abszolút parlamenti többségét), hanem a május 20-i Twitter-üzenetét is. Ebben többek között azt írta, hogy ha 6 helyet veszít a mostani frakciólétszámból, akkor az egyértelmű vereség számára.

Kép és címlapkép forrása: BEN STANSALL, AFP