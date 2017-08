Titokban már javában tárgyal az Egyesült Államok és Észak-Korea

Joseph Jun, az Egyesült Államok észak-koreai politikájával foglalkozó különmegbízottja és Pak Szong Il magas rangú észak-koreai ENSZ-diplomata az Észak-Koreában 2016 januárja óta fogva tartott, hazaszállítását követően nem sokkal elhunyt 22 éves amerikai egyetemista, Otto Warmbier júniusban történt szabadon engedésével kapcsolatban lépett érintkezésbe egymással, és azóta is kapcsolatban állnak.Megfigyelők szerint a két ország közötti titkos diplomáciai érintkezés alapjául szolgálhat egy még komolyabb tárgyalási folyamatnak, még akár egy Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjáról szólónak is abban az esetben, ha Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felhagy az elmúlt napokban egymással szemben használt retorikával, és a közvetítőkön keresztül jelenleg is rendszeresen folytatott megbeszélések mintájára tárgyalóasztalhoz ülnek egymással.Donald Trump amerikai elnök kedden "olyan tűzzel és haraggal" fenyegette meg Phenjant, "amilyet még nem látott a világ", ha Észak-Korea tovább fenyegetné az Egyesült Államokat, később azonban két egymást követő Twitter-üzenetben visszafogottabban nyilvánult meg.Phenjan szerdán közölte: "komolyan mérlegeli", hogy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáival csapást mérjen Guam szigetére, ahol az amerikai haderőnek hadászati jelentőségű katonai létesítményei vannak.Az amerikai elnök pénteken Twitter-profilján azt üzente, hogy az Egyesült Államok felkészült a válaszcsapásra Észak-Korea ellen. "Teljesen készen állnak a katonai megoldások, csőre töltöttünk arra az esetre, ha Észak-Korea nem bölcsen cselekszik. Remélhetőleg Kim Dzsong Un más utat választ" - írta a közösségi portálon Trump.