Tíz év után emeltek kamatot a britek

A csütörtökön kiadott közlemény szerint a szigetországban a döntéshozók közül ketten szavaztak a kamat tartására, heten pedig emelésre, előzetesen 6:3-as arányra számított a piac. Utoljára 2007 júniusában, vagyis több mint tíz éve volt példa kamatemelésre a szigetországban.Eljött az idő, hogy egy kicsit elvegyük a lábunkat a gázról - mondta a döntéssel kapcsolatban Mark Carney BoE-elnök csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján. A szakember kiemelte, hogy az infláció várhatóan nem tér majd vissza a jegybank céljához kamatemelés nélkül. Hozzátette, hogy a döntéshozókat nem az aggasztja, ahol most tart az infláció, sokkal inkább az, ahova tart.Carney a Brexitről is beszélt, szerinte most “nem normális időket élünk", a Brexit újradefiniálja majd Nagy-Britannia kapcsolatát a legnagyobb kereskedelmi partnereivel.A kormányzó elárulta, hogy az előrejelzési horizonton még két további kamatemelés van a csőben. (Ez nem jelentene nagyon ambiciózus szigorítási ciklust, évente egyszer tekerhetik felfelé a kamatot.) Bizonyára az óvatos kommunikáció miatt reagált a brit font gyengüléssel a kamatemelésre.