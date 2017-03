Több millió menekült Európára szabadításával fenyegetnek a törökök

Mi a megállapodás lényege?

A tavaly tavasszal létrejött megegyezés értelmében az EU minden olyan migránst visszaküldhet Törökországba, aki illegális úton érkezett valamelyik görög szigetre, és nem kapott menekültstátust. Cserébe az EU minden visszaküldött szíriai állampolgár helyett törvényes úton befogad egy-egy szíriai menekültet közvetlenül Törökországból. Az EU pénzügyi támogatásokra is ígéretet tett, és vállalta, hogy felgyorsítja a török vízumkötelezettség megszüntetését célzó, 2013-ban elkezdett folyamatot. Ennek egyik előfeltételéül azonban a vitatott terrorellenes törvény enyhítését szabta. A török vezetés erre nem hajlandó, és többen azt vetik a szemére, hogy a jogszabályokat a politikai ellenzék és egyes újságírók elhallgattatására használja fel.



Az unióval kötött megállapodás egyik rendelkezéseként Törökország vállalta, hogy megakadályozza az újabb migrációs útvonalak kialakulását a szárazföldön, illetve a tengeren is. A török partokról induló migrációs hullám jórészt elapadt a megállapodás hatályba lépése óta.

NATO-s programokat is lemondtak a törökök

A török külügyi tárca vezetője egyben a teljes egyezmény felmondásával fenyegetőzött. Úgy fogalmazott, hogy"Mostantól azt mondhatjuk, hogy nem hajtjuk végre, és kész, vége" - mondta Cavusoglu. Azzal vádolta az Európai Uniót, hogy a török állampolgároknak ígért vízumliberalizációt nem valósítja meg. "A vízummentesség megkerülhetetlen előfeltétel" - hangsúlyozta.Cavusoglu mostani kijelentései is mutatják, hogy az EU több tagállama és Ankara között feszültté vált a viszony, miután Hollandiában és Németországban is megakadályozták török politikusok kampányrendezvényeit. Recep Tayyip Erdogan török elnök emiatt egyebek mellett "náci módszerekkel" vádolta Berlint és Hágát.Tegnap az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökei közösen szólították fel a török elnököt, hogy tartózkodjon az ilyen kijelentésektől, mert ezzel túlment egy határon. Az előző napok eseményei:Törökország lemondott néhány, a NATO úgynevezett partnerországaival tervezett kiképzési és más együttműködési programot, nyilvánvalóan az európai uniós országokkal kiéleződött diplomáciai vitájának fejleményeként - mondták el még szerdán brüsszeli tisztségviselők és források.A török illetékesektől egyelőre nem sikerült magyarázatot kérni, de egyes források szerintTörökország az elmúlt napokban konfliktusba került néhány nyugat-európai országgal, amiért megakadályozták, hogy miniszterei politikai nagygyűléseket tartsanak náluk az április 16-i, Recep Tayyip Erdogan elnök hatalmának kiszélesítéséről szóló török népszavazás kampányában.A viszályban Erdogan náci módszerekkel vádolta Németországot és Hollandiát, de - lévén azok NATO-tagállamok - velük nem fagyaszthatta be az együttműködést. Az észak-atlanti szövetség egyik tisztségviselője szerintA tisztségviselő sajnálkozott a fejlemény miatt, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a két országnak gyorsan sikerül rendeznie ezt a kétoldalú ügyet.Ausztria tavaly egyike volt azoknak az országoknak, amelyek a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások leállítására szólították az Európai Uniót, élesen bírálva az ankarai vezetésnek a 2016. júliusi puccskísérletre adott válaszlépéseit, amelyek nyomán a török hatóságok tízezreket börtönöztek be. A most áprilisi török népszavazási kampány nagygyűléseit Ausztria lemondta.Egy szóvivő szerint a lépés nincs azonnali hatással a folyamatban lévő külföldi misszióikra, de hosszabb távon gondot okozhat például a koszovói misszióik előkészítésében, mivel ott török katonákkal közös kiképzési programot folytattak.Törökország lépése potenciálisan a NATO 22 partnerországát érintheti, köztük Svédországot és Grúziát, és más olyan országokat, amelyek katonákat küldenek például a NATO afganisztáni és koszovói misszióiba.