Trump egy kereskedelmi világháborúba is beleállhat, hogy betartsa ígéretét

devizáik leértékelésével játszadoznak, miközben mi [az Egyesült Államok] csak ülünk, mint egy rakás szerencsétlenség.

ha azt akarják, hogy több amerikai autó fogyjon, gyártsanak jobbakat.

Donald Trumpot lehet bírálni, vagy éppen szeretni amiatt, amit az elmúlt hetekben mondott, vagy csinált, azt azonban el kell ismerni, hogy egyelőre legdurvább választási ígéreteit is be akarja tartani. Óriási vihart kavart, a világsajtón pedig futótűzként söpört végig a hír, hogy Trump múlt héten kiadott egy elnöki rendeletet, ami. Nagyvállalatok vezetői, városok polgármesterei, illetve emberek százezrei azonnal tiltakoztak a rendelet ellen, az elnök azonban nem hátrált meg.A másik téma, amiben Trump szemmel láthatóan nem szándékozik meggondolni magát,. Elnökválasztási kampánya óta meggyőződéssel hangoztatja, hogy s. Talán Kína kapta eddig a legtöbb támadást, emiatt nem kizárt, hogy Trump évtizedek óta először újra hivatalosan is devizamanipulátornak minősíti az országot, ennek minden lehetséges következményével együtt,, egy gyógyszeripari vezetőkkel tartott megbeszélésen például úgy fogalmazott, hogy ezek az országokA lista tovább folytatódik, ugyanis nem csak Kínának és Japánnak ment neki az amerikai elnök.. Trump miatt máris elestek egy 1,6 milliárd dolláros autóipari beruházástól , és valószínűleg a Toyota-beruházásból sem lesz majd semmi , de az USA-val való szembenállás az egész gazdaságot megrogyaszthatja , ami jövőre a kormány bukásához vezethet. Az már csak hab a tortán, hogy Trump ragaszkodik ahhoz, hogy Mexikó fizessen a közös határszakaszon épülő falért, majd miután a déli szomszéd erősen tiltakozott ez ellen,, ami majd fedezi a fal költségeit.Hogy az öreg kontinens se maradjon ki a szórásból, Németország is megkapta a magáét. Trump még január közepén kijelentette, hogy ha a BMW, és egyéb német autógyártók az USA helyett Mexikóban ruháznak be, akkor jobb lesz, ha felkészülnek egy 35%-os importvámra. A német gazdasági miniszter azért visszaszúrt az amerikai elnöknek , mondván,A héten erre még rátett egy lapáttal Peter Navarro, Trump kereskedelmi tanácsadója, aki az eurót egy implicit német márkának nevezte , melynek alacsony értéke előnyhöz juttatta Németországot a főbb kereskedelmi partnereivel szemben.Első ránézésre talán úgy tűnhet, hogy Donald Trump válogatás nélkül megy neki a világ vezető gazdasági hatalmainak, valójában azonban. Az alábbi, Commerzbank elemzői által készített ábra azt mutatja, hogy az Egyesült Államoknak mekkora külkereskedelmi deficitje van a fenti négy országgal szemben, vagyis mennyivel importált többet ezekről a helyekről, mint amennyit feléjük exportál.

Az ábra az EGyesült Államok Kínával, Japánnal, Németországgal és Mexikóval szembeni külkereskedelmi hiányát mutatja 2006-ban és 2016-ban, milliárd dollárban kifejezve.

Trump szerint az USA masszív külkereskedelmi deficitje okolható többek között a rengeteg amerikai munkahely megszűnéséért, különösen a feldolgozóiparban.

Messze Kínával szemben a legnagyobb az USA éves külkereskedelmi deficitje, ráadásul az elmúlt 10 évben több mint 100 milliárd dollárral nőtt. Kínát Japán, Németország és Mexikó követi, melyek mind 50 milliárd dollár feletti külkereskedelmi többletet tudhatnak magukénak az Egyesült Államokkal szemben. Hogy ez miért baj?Ezzel kapcsolatban érdemes egy pillantást vetni a Commerzbank ábrájára, amin a sárga oszlopok az USA külkereskedelmi deficitjét jelölik (bal tengely, milliárd dollár), a fekete vonal pedig a feldolgozóipari munkahelyek számának alakulását (jobb tengely) mutatja.

Az ábrán sárga oszlopok mutatják az Egyesült Államok külkereskedelmi hiányát 1995 és 2016 között (milliárd dollárban kifejezve), míg a fekete vonal azt mutatja, hogy közben hogyan alakult a feldolgozóiparban dolgozók száma (millióban).

A sors iróniája, hogy egy ilyen válaszlépés pont azoknak az államoknak okozná a legnagyobb veszteséget, ahol Trump a legnagyobb aránnyal nyerte a választásokat, vagyis lényegében saját szavazóit hozná nehéz helyzetbe.

. 2009 után azonban szétvált ez a látszólagos együttmozgás, ami azt jelzi, hogy a jelenség hátterében ennél azért bonyolultabb összefüggés húzódik, például a szolgáltató szektor befolyásának növekedése, ami elengedhetetlenül az ipar háttérbe szorulásával járt együtt a fejlett országokban.Trumpot azonban szemmel láthatóan nem érdekli, hogy milyen egyéb tényezők állhatnak a jelenség mögött., hogy ezáltal új feldolgozóipari munkahelyek jöhessenek létre az országban. Ennek egyik lehetséges módja a már említettA Commerzbank elemzői szerint hiába tiltja, hiszen már többször is elmondta, hogy a kétoldalú megállapodásokat részesíti előnyben a nagy nemzetközi szerződésekkel szemben.. Mexikót például egy importvámos nyomásgyakorlással könnyen a tárgyalóasztalhoz kényszeríthetné, hogy számára kedvező kétoldali megállapodásokat kényszeríthessen ki., hiszen miután Trump elérte a célját, ami otthon politikailag is eladható a választóknak, valószínűleg visszavenne az agresszív retorikájából.. Ha Trump importvámokkal próbálná térdre kényszeríteni az országot, fennáll a veszélye, hogy Kína ugyanezt tenné az amerikai mezőgazdasági termékekkel, melyekből éves szinten több mint 20 milliárd dollárnyit importál.Egyelőre nem tűnik tehát valószínűnek, hogy Trump megkockáztatná az ezzel a forgatókönyvvel járó globális kereskedelmi háború kitörését, ami az egész világgazdasági növekedést, illetve a pénzügyi piacok stabilitását veszélyeztetné. Kizárni azonban mégsem lehet ezt a lehetőséget, hiszen januárban többször is bebizonyította már Trump, hogy elképzeléseiben megalkuvásnak nincs helye, még ha ezzel rengeteg embert, adott esetben egész országokat haragít magára.