Trump nagyobb veszély Európára, mint a Brexit

A geopolitikai kockázatok fokozódtak, ahelyett, hogy csökkentek volna.

Donald Trump elnökké választása jóval nagyobb kockázatot jelent Európának, mint amekkorát a Brexit okozott.

Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter szerint az aktuális világgazdasági kockázatok hátrányosan befolyásolják az euróövezeti kilátásokat az idén. "Nem igazán látom tisztán mi minden fog történni az idén az euróövezetben" - jelentette ki Schäuble a Davosi Világgazdasági Fórumon.Gazdaságilag jobban megy ugyan a térségnek, "de az idén választások lesznek néhány nagyobb tagállamban, ami bizonytalanságok forrása" - mutatott rá a német pénzügyminiszter. Az egyik legnagyobb bizonytalansági tényező azonban a szabadkereskedelem további sorsa, tekintettel az új amerikai elnök gazdasági programjára.- jegyezte meg. A Brexit hátrányos következményeivel azonban Wolfgang Schäuble nem számol az idén az euróövezetben.Nézetét Philip Hammond brit pénzügyminiszter is osztja. SzerinteA Davosi fórumon tett nyilatkozataik alapján a közel-keleti olajtermelők leginkább az amerikai-kínai kapcsolatok alakulása miatt aggódnak. Amiatt, hogy az esetleg éleződő feszültség visszavetheti az olaj iránti keresletet."Számunkra egyáltalán nem szokatlan dolog, hogy geopolitikai feszültség miatt kell aggódnunk. De miután mindkét fél láthatóan nagyon megfontoltan áll hozzá a kérdéshez, aggodalmunk remélhetőleg alaptalannak bizonyul" - jelentette ki Khalid al-Falih szaúd-arábiai energiaipari miniszter a Reuters hírügynökségnek. "Ha a két legnagyobb gazdaság rendezi nézetkülönbségeit az az egész világ javára lesz" - tette hozzá."Kína felemelkedése a nemzetközi stabilitás, nem pedig a konfliktusok forrása kell hogy legyen" - mutatott rá Adel al-Jubeir szaúdi külügyminiszter. Mohammed Barkindo, az OPEC főtitkára pedig megjegyezte, hogy a világnak stabilitásra van szüksége a nemzetközi együttműködés javításához és a gazdasági fellendülés megindulásához. Remélhetőleg Kína és az Egyesült Államok is hideg fejjel közelíti meg a kérdést - mondta Bob Dudley a BP vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek.Soros György amerikai befektető milliárdos a Davosi fórumon annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Donald Trump elnöksége eleve kudarcra van ítélve. Az új amerikai elnöknek szerinte "diktátori hajlamai" vannak és "kereskedelmi háborúra készül". Donald Trump nem azért fog kudarcot vallani, mert sokan - közöttük én is - szeretnék ha megbukna" - fogalmazott Soros György, "hanem mert nézetei önellentmondásosak".