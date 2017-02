Trump vámjain az USA bukhatja a legnagyobbat

a kereskedelemre intenzív mértékben ráutalt amerikai feldolgozóipari szektorokat érintenék a legsúlyosabban

Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági elemzőrészlege, az Oxford Economics szakértői Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikai elképzeléseinek potenciális reálgazdasági hatásait modellező pénteki tanulmányukban kimutatták, hogy egyedül Mexikó 2015-ben 60 milliárd dollár értékben importált amerikai gépipari és elektromos berendezéseket. E termékcsoportok mexikói importja a két amerikai feldolgozóipari szektor teljes termelési értékének több mint 10 százalékát tette ki.Az Oxford Economics londoni elemzői szerint ebből az következik, hogy ha az Egyesült Államok korlátozza például a személyautó-importot Mexikóból, az azonnal csökkentené a mexikói autógyárak működtetéséhez szükséges amerikai gépipari berendezések keresletét is.A ház szerint függetlenül attól, hogy az amerikai kereskedelmi korlátozó intézkedésektől sújtott országok alkalmaznának-e megtorló lépéseket,azzal arányosan, hogy e cégek a termelésükhöz használt részegységek mekkora hányadát szerzik be külföldről.Várható lenne azonban, hogy az amerikai kereskedelmi büntetőintézkedésekkel célba vett országok maguk is hasonló ellenlépéseket tennének, és, amelyek- áll az Oxford Economics elemzésében.A ház szerint a negatív hatások ugyanakkor korántsem csak a kétoldalú kereskedelemben jelentkeznének. A cég londoni elemzői az iPhone okostelefon termelési modelljét hozzák fel evidens példaként: e telefont Kínában szerelik össze, így kínai importnak minősül az amerikai kereskedelmi mérlegben. A tervezési tevékenység központja azonban az Egyesült Államok, a részegységek gyártása pedig szétterül egész Európában és Ázsiában.Ugyanez a modell érvényesül a legtöbb amerikai iparágban: a gépjárművektől az ipari berendezéseken át a vegyipari termékekig számtalan termékcsoport amerikai gyártója az egész világra kiterjedő beszállítói hálózatoktól szerzi be alapanyagait és részegységeit - áll az Oxford Economics tanulmányában.A ház szerint azonban a kereskedelmi adatokból kikövetkeztethető, hogy Trump miért Kínára és Mexikóra összpontosítja figyelmét. A cég kimutatása szerint az évi csaknem 2200 milliárd dolláros amerikai áruimport 21 százaléka - 463 milliárd dollár értékű termék - Kínából érkezik, Mexikó 294 milliárd dolláros tavalyi amerikai exportja pedig 13,4 százalékos részesedést jelentett a teljes amerikai importból.Az esetleges amerikai-kínai kereskedelmi háború visszaható amerikai gazdasági kockázataira más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő 2017-re szóló átfogó globális előrejelzésében felidézte, hogy Trump a mexikói importra 35, a kínai importra 45 százalékos vám kivetését helyezte kilátásba. Mivel azonban a teljes amerikai import csaknem 35 százaléka Kínából és Mexikóból érkezik, e büntetővámok valójában az amerikai fogyasztót terhelő adóként jelennének meg, felhajtva az inflációt, csökkentve ezáltal az amerikai reáljövedelmeket. Emellett Kína minden bizonnyal ellenlépéseket tenne, rontva az amerikai exportkilátásokat is - hangsúlyozták a Fitch Ratings londoni elemzői.