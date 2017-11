Új mélyponton, akik szerint Trump alkalmas elnöknek

Az egyetem szeptemberben és októberben is végzett felméréseket, azokhoz képest most új mélypontra, 40%-ra esett azok aránya, akik szerint az éppen ázsiai körútjáról visszatérő Trump alkalmas az elnöki poszt ellátására. Ezzel párhuzamosan 57%-ra nőtt azok aránya, akik szerint alkalmatlan - foglalja össze a Politico. Trump republikánus színekben jutott az elnöki posztra, így nem véletlen, hogy ebben a táborban továbbra is 86% szerint alkalmas a tisztségre, de közben a demokraták 93%-a szerint alkalmatlan arra. A magukat függetlennek vallók 60%-a szerint is alkalmatlan, illetve a feketék 93%-a, valamint a spanyolajkúak 70%-a is ezt gondolja. A fehér regisztrált szavazók azonban csaknem fele-fele arányban megosztottak a kérdésben.A fenti felmérés nem Trump népszerűségét, hanem alkalmasságát firtatta, de előbbi szempont szerint sem teljesít jól az egy éve hivatalban lévő elnök, hiszen(35% körüli mindössze a népszerűsége).Quinnipiac University felmérése egyébként azt is kimutatta, hogyamit többek között a Twitterre kiírt üzeneteiből, az alternatív igazság hangsúlyozásából is le lehet szűrni, illetve a tényeket ellenőrző média számtalan esetben kapta konkrét hazugságon az elnököt. A szavazók 59%-59%-a szerint Trumpnak nem jók a vezetőik képességei, illetve nem törődik az átlag amerikaiakkal, noha a szavak szintjén Trump rendre ezt hangsúlyozza.