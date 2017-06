Újra nekiment Orbánnak az Economist

Uniós szankciókat szorgalmaz az Economist

Kétfelé szakadhat a V4-csoport

A V4-csoport viszont elutasítja ugyan a föderális Európa gondolatát, de nem is akar a perifériára szorulni, így azzal a dilemmával szembesül, hogy megváltoztassa-e a véleményét, és felsorakozzon a német-francia törekvések mögé, vagy elzárkózzon, ami a gazdasági dinamika gyengülésével járhat.

Ma is volt egy szóváltás a V4-ek és Macron között

A pénteki V4-Macron megbeszélés részleteit ismerő uniós forrás szerint bár az álláspontok a találkozón nem közeledtek, a visegrádi országok vezetői eredményesnek nevezték a megbeszélést, ugyanis elmondhatták álláspontjukat a francia elnöknek.



Információk szerint Macron az európai alapelvek betartására szólította fel a visegrádi országokat. Beata Szydlo lengyel miniszterelnök válaszában hangsúlyozta, a kelet-európai országok is az európai elvek mentén politizálnak, csak más nézőpontból közelítenek hozzá.



Konrad Szymanski uniós ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes az MTI tudósítása szerint elmondta, hogy a beszélgetés során a felek érintették a migrációs politikát, a közös piac jövőjét, a klíma- és védelmi politikát. Közlése szerint a visegrádi kormányfők és Macron elnök megállapították, hogy az összes említett témakörben komoly nézeteltérések mutatkoznak az EU-ban, ezért "intenzívebb párbeszédre van szükség".

Fico: ez nem a V4-ek konkurenciája

Gyakran felmerül a kérdés, hogy nem keresünk-e alternatívát a már meglévő együttműködési formákhoz, mint amilyen például a V4. Megállapíthatjuk, hogy mi elsősorban azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet kihasználni a szomszédság előnyeit országaink számára, és olyan problémákra összpontosítunk, amelyeket jobban meg lehet oldani hármasban, mint a megszokott kétoldalú alapon

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy felbomlasszuk az Európai Uniót olyan témákkal, amelyekben eltérőek a nézeteink. Hivatásos politikusként bizonyítanunk kell. Én a problémához a kisebb vitacsoportok létrehozásával szeretnék hozzájárulni

Tavaly októberben a magyar menekültügyi politika bírálata kapcsán szállt bele a magyar kormányfőbe a brit The Economist, most pedig a civil szervezetek és a Közép-Európai Egyetem (CEU) ügyében tett magyarországi lépések apropóján írt szerkesztőségi cikket az uniós szankcionálási lehetőségekről.A brit hetilap"Az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy visszakozásra késztessen egy autokratát" alcímű írása szerint az EU túlságosan hosszú ideje szemet huny Orbán Viktor miniszterelnök "kilengései" felett, de szerencsére mintha változás kezdődne ebben. Az Európai Parlamentben már hallani olyan felvetéseket, hogy Magyarországot megfosztanák szavazati jogától. Ezzel a 7. cikkelynek mondott eljárás első lépcsőjének elindítására utalt a cikk:Az Európai Néppárt vezetői megkésve ugyan, de már nyilvánosan bírálják Orbánt, ám ennél még tovább kellene menniük, és- fogalmaz a The Economist cikke.A lap szerint emellettMagyarország csaknem 6 milliárd eurót kap évente az uniótól, és a magyar állami beruházási programok több mint 95 százalékának társfinanszírozója az Európai Unió.Az EU-nak általánosságban távol kell tartania magát a tagországok belügyeitől, de azoknak a kormányoknak, amelyek szemérmetlenül megsértik a demokratikus normákat,- például az EU-folyósítások csökkentésével -- olvasható a The Economist szerkesztőségi cikkében.A lap szerinthogy az EU erőteljesebben fellépjen az európai adófizetők pénzének ellopása ellen, és bármilyen további kohéziós folyósítás feltételévé kell tenni aamit Magyarország jelenleg elutasít. Erről bővebben:Magyarországon sokak számára Európa a szabadságot jelképezi. Az EU-nak nem lenne szabad őket - és saját magát - cserben hagynia - fejeződik be a The Economist szerkesztőségi cikke.A Die Welt című német konzervatív lap pénteki számában a Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotta visegrádi négyek (V4) országcsoport helyzetéről közölt írást.című írásában Boris Kálnoky kiemelte, hogy a visegrádi országok eddig egyöntetűen elutasították a föderális - szövetségi állami berendezkedésű - Európa gondolatát, de "most töredeznek a frontok, mivel Merkel és Macron dilemma elé állítja a négyeket".Kifejtette: a V4-csoport bő két éve "új hatalmi tényezőként" mutatja be magát az európai politikában, deEmmanuel Macron győzelmével új erőre kaphat "a német-francia motor", amely a mélyebb integráció felé húzná az EU-t, és az euróövezetből fokozatosan "egyfajta föderális államot" szervezne, míg a többi tagország az ajtón kívül maradna.A törésvonalakról mi is írtunk múlt heti elemzésünkben, amely az eurózóna integráció miatt formálódó ajánlatról szólt:A csoporton belüli nézetkülönbségek miatt szakértők- írta Boris Kálnoky, kifejtve, hogy, a másikon pedig Magyarország és Lengyelország.Egyelőre úgy áll a helyzet, hogy Magyarország és Lengyelország "több és nem kevesebb mozgásteret akar ahhoz, hogy saját útját kövesse az EU-n belül, szükség esetén kettesben, ha a csehek és a szlovákok kiugranak" - tette hozzá a Die Welt szerzője.A tegnapi Macron-Orbán csörtérol, amely a mai V4-Macron egyeztetést elozte meg:Csehország, Szlovákia és Ausztria szorosabb regionális együttműködése nem a visegrádi csoport (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) alternatívája, hanem újabb lehetőség a szomszédság előnyeinek kihasználására - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök még egy csütörtöki dél-morvaországi eseményen, amelyen a három ország kormányfője találkozott.- szögezte le Fico. Hozzátette: a szlovák kormány támogatja ezt a háromoldalú együttműködést és annak fejlesztését.A sajtó általelső találkozóra 2015 januárjában a csehországi Slavkovban (egykori Austerlitz) került sor. Akkor a három ország kormányfője megegyezett a szorosabb együttműködésben, regionális gazdasági, elsősorban a közlekedési infrastruktúra területén, valamint európai uniós témákban.A slavkovi háromszög országainak jelenlegi kormányfői - Bohuslav Sobotka cseh és Robert Fico szlovák kormányfő és Christian Kern osztrák kancellár - mostani brünni találkozójánakRobert Fico azt javasolja, hogy a témában az EU-tagállamok kisebb csoportjai egyeztessenek, mert a 27 ország platformja nem ad lehetőséget a részletek kifejtésére, megvitatására. Szerinte ilyen platform a visegrádi csoport vagy a slavkovi háromszög.- mondta a szlovák kormányfő. Mindenképpen feleletet kell találnunk arra a kérdésre, hogyan állítható meg a migrációs hullám - tette hozzá Fico.- állapította meg Christian Kern osztrák kancellár. Úgy vélte, partnerei a találkozón "készséget mutattak a válság megoldására".A brünni találkozó után mindhárom kormányfő Brüsszelbe repült, hogy részt vegyen az Európai Unió kormányfői csúcstalálkozóján, amelynek egyik fő témája a migránsválság. Ennek keretében került sor péntek délelőtt az új francia elnök és a V4-ek kormányfői közötti találkozóra, amely a hírek szerint konstruktív légkörben zajlott.