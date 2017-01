Üzent a kínai elnök Trumpnak (2.)

A kínai elnök legfontosabb üzenete azonban az volt, hogy Kína nyitva hagyja kapuit és nem fogja bezárni.

Milyen nagyot fordult a világ: a legnagyobb kommunista ország a globalizáció áldásos hatásairól értekezik, míg a világ legkapitalistább országának új elnöke importhelyettesítésről, piacvédelemről, büntetővámokról és a liberális gazdasági felfogás hibájáról beszél. Persze mindez nem előzmény és okok nélküli, de jól mutatja, milyen különös világban élünk.

Hszi Csin-ping kínai elnök azzal kezdte a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédét, hogy a kínai gazdaság egy új állapotba lépett, ám a gazdaság fundamentumai változatlanok. Várakozása szerint a mérsékelt globális növekedés ellenére 2016-ban a kínai gazdaság 6,7%-kal növekedhetett.Ez egyértelműen a befordulást és bezárkózást hirdető Donald Trump amerikai elnöknek szól.Azt is hozzátette, hogy kezet nyújt Kína más országoknak és szívesen fogadja őket a gyors kínai fejlődés útján. Ígéret tett a gazdaság kínálati oldalának megreformálására és a túlzott kapacitások leépítésére, valamint a piac szerepének erősítésére.Egyúttal reményének adott hangot, hogy más országok is nyitva hagyják az ajtót a kínai befektetők előtt. Azt is határozottan kijelentette, hogy nem fogják leértékelni a jüant és nem kezdenek kereskedelmi háborúba.

Hszi Csin-ping kínai elnök a davosi fórumon január 17-én.

Eközben Kínában

A kínai elnök beszédével egy napon a kormány nyilvánosságra hozta legújabb tervét, amivel tovább akar nyitni a külföldi tőkebefektetések előtt. A banki, értékpapír, befektetési banki, biztosítási szektorokba fektető külföldi tőke korlátozásait enyhítenék. Részleteket nem közölt a kormány, sem menetrendet a tervek megvalósítására.