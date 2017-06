Vágyunk a magyar euróra, de tudjuk, hogy nem lesz belőle semmi

A bevezetés előtti információs kampányban természetesen a magyarok legnagyobb része arra lenne kíváncsi, milyen árfolyamon váltjuk majd át a forintot euróra, emellett sokan lennének kíváncsiak a bevezetés társadalmi és gazdasági következményeire, valamint az átállás technikai részleteire is.

A felmérés szerint Magyarországon az emberek 57%-a érzi úgy, hogy jól informált az euróval kapcsolatban, 42% viszont úgy gondolja, hogy vannak még hiányosságok ezen a téren. Ezzel, csak a bolgároknál és a románoknál magasabb valamivel a fenti arány. Érdekesség, hogy a vizsgált országokban a férfiak sokkal nagyobb arányban érezték magukat informáltnak az euróról, az viszont kevésbé meglepő, hogy az iskolai végzettség emelkedésével nőtt az arány.Saját bevallása szerint a magyarok kétharmada már fizetett életében euróval, ez az összes vizsgált ország közül a legalacsonyabb arány, átlagosan 75% nyilatkozott hasonlóan.Arról is kérdezték az embereket, kitől várnak leginkább megbízható információt az euróval kapcsolatban. Magyarországon, 62% a kormányzatban bízik meg, 59% pedig az európai intézményektől vagy a kereskedelmi bankoktól remél megbízható információkat. A legkevésbé az újságírókban bíznak meg a magyarok, mindössze 18% gondolja, hogy tőlük kell érdemi információt kapnia az euró bevezetése előtt.Nagy többség emellett fontosnak tartja, hogy az átmeneti időszakban a boltokban legyenek kiírva az árak forintban és euróban is, illetve a rezsiszámlákon is kerüljön feltüntetésre mindkét összeg.Összességében egyébként, az emberek 64%-a szerint a közös devizát használó országok jól jártak a bevezetéssel. Csehországban ugyanez az arány csak 49%, míg a lengyeleknél 56%.Saját bevallása szerint még mindig csak a magyarok 14%-a áll teljes mellszélességgel az euró bevezetése mellett, bár ez az arány egy év alatt 6 százalékponttal emelkedett. Emellett 43% inkább támogatja a belépésünket, mint nem, vagyis összességében 57% a pozitív válaszok részaránya. Mindössze a válaszadók 10 százaléka utasítja el mereven a magyar eurót, ennél kisebb arányt csak Romániában mértek. A cseheknél viszont az emberek 40%-ának esze ágában sincs lecserélni a koronát az euróra.

Azzal együtt, hogy a többség támogatja az euró bevezetését, mindössze. Ez elsőre nem tűnik magas aránynak, de Lengyelországban ugyanez csak 14%, ráadásul az utóbbi három évben egyre többen érezték úgy, hogy megérett a helyzet a magyar euróra.

A magyar válaszadók 48 százaléka szerint az eurózónához való csatlakozás összességében pozitív hatással lenne az országra, 44 százalék viszont ennek éppen az ellenkezőjét gondolja, vagyis erősen megosztott a magyar társadalom a kérdésben. Amikor a személyes életükre gyakorolt hatást kérdezték, akkor 51% mondta, hogy pozitív következményekre számít, ezzel szemben a válaszadók 38%-a szerint negatív következményei lesznek majd az euró bevezetésének.Az Eurobarométer-felmérés szerint a magyarok legnagyobb része úgy gondolja, hogy még 5-10 évet várni kell, mire be tudjuk vezetni az eurót, az ugyanakkor árulkodó, hogy a válaszadók harmada szerint sosem kerül erre sor.

Az emberek többsége, 52%-a úgy gondolja, hogy ha egyszer mégis megvalósul a magyar euró, akkor annak egyik következménye az lesz, hogy emelkednek majd az árak.Az euróbevezetés kérdése azért is érdekes, mert Magyarország a fegyelmezett költségvetési politikával és a csökkenő adóssággal egyre több maastrichti kritériumnak megfelel, vagyis lassan el lehetne kezdeni gondolkodni a témán. Tavaly Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is úgy fogalmazott egy interjúban, hogy már csak rajtunk múlik, mikor vezetjük be az eurót. Emellett a folyamatot felgyorsíthatja az is, ha a következő hónapokban megvalósul a kétsebességes Európa víziója, melyben a közös devizát használó országok kedvezőbb elbírálás alá esnek. Ez Magyarország mellett a régiós versenytársakat is a kérdés újragondolására késztethet.