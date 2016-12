Valami eszméletlen pénzszórásba kezdhetnek Orbánék

1000 milliárd forint!

Egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette a költségvetés első 11 havi pénzforgalmi egyenlegadatát, ami 59 milliárd forintos többletet mutatott.

Másrészt a tárca előállt a makrogazdasági prognózisával, melyben a 2016-os évre 991 milliárd forintos deficitet vár pénzforgalmi szemléletben.

Az OTP elemzői előálltak év végi költségvetési elemzésükkel. Ennek apropóját két fontos szám adta:Az OTP elemzői is - a Portfolio számításaihoz hasonlóan - rámutatnak arra, hogy ezek alapján decemberre gigantikus nagyságú, 1000 milliárd forint feletti pénzforgalmi hiányt tervez a kormány. Ez pedig kétszer akkora lenne, mint az eddigi legmagasabb havi deficit.

Ezért van pénz mindenre

A munkaerőpiaci folyamatok és az élénkülő fogyasztás látványosan növelik az adóalapot, és ezek túlkompenzálják az áfa- és szja-csökkentés idei bevételkiesését.

Nem szabad elfelejteni, hogy egyszeri tételek is jelentős mértékben segítik az idei büdzsét. Ezek közé tartozik a növekedési adóhitel (2016-os évre ebből 271 milliárd forintos bevétel esik), az állami földértékesítések bevétele (idén és jövőre összesen 270 milliárd forint) és az EU-val régóta folytatott viták lezárásából beérkező források.

Emellett a kiadási oldalt kordában tartja a kormány és az EU-forrásokhoz is kevesebb önrészt kell fizetnie a magyar államnak. Az elsődleges költségvetési kiadások 511 milliárd forinttal alacsonyabbak az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Közben a kamatkiadásokon is spórolt az állam a tavalyi adatokhoz képest.

Jöhet a költekezés

Mindezt felismerve a kormány példátlan költekezésbe kezdett decemberben

Egyrészt ténylegesen kevés nap áll a rendelkezésére, és ezért elképzelhető, hogy néhány tétel nem kerül majd bele az eredményszemléletű egyenlegbe.

A munkaerőpiac dübörög, ezért az év végi bónuszok is szokatlanul magasak lehetnek, ami újabb lendületet adhat a fogyasztásnak és ez lecsapódhat a fogyasztási adóbevételekben. Ezért még ha a pénzforgalmi egyenlegcélt össze is hozza a kormány, az eredményszemléletű jobb lehet.

Ha pedig a kiadásban részesülő szervek elköltik a pénzt, akkor annak lesz idén adóvonzata.

Mindezeket figyelembe véve az OTP elemzői 1,6%-ra emelték az idei GDP-arányos deficitprognózisukat a korábbi 1%-ról.

És még nincs vége

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az utolsó pillanatos, karácsonyi költekezés hatékonysága kérdéses lehet.

A bank közgazdászai azt is részletesen bemutatják, hogy az év eddigi részében miért alakulhatott ennyire kedvezően a költségvetés egyenlege.- emelik ki kommentárjukban az OTP elemzői, akik azt is elismerik, hogy alig lehet már tartani a lépést a kormányzati költekezéssel (). Napról-napra növekednek a kötelezettségvállalások és várhatóan ez így marad december utolsó napjáig.A legtöbb új idei költségvetési kiadás tőketranszfer (beruházásra, adósság-elengedésre vagy tőkeinjekció) vagy egyszeri juttatás bizonyos célokra.Teljesen reális feltételezés, hogy a kormány képes annyira felgyorsítani a decemberi kiadásokat, hogy elérje tervezett célját, azonban az OTP elemzői szerint az eredményszemléletű deficit még így is jobb lehet a kormány új céljánál (ami az eredeti 2% helyett már 2,1-2,3%).Azt is kiemelik, hogy továbbra is jelentős költségvetési mozgástér áll a kormány rendelkezésére 2017-ben. Az OTP elemzői ugyanis 1,1%-os deficitet várnak jövőre szemben a kormány 2,4%-os céljával.Ennek hatására a deficit a minisztérium célja közelébe emelkedne.