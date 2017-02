Váratlanul meghalt az orosz ENSZ-nagykövet

A 64 éves Csurkin New Yorkban lelte halálát. Az orosz nagykövetségen érte szívroham, ahonnan a New York-i presbiteriánus kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.Az orosz külügyminisztérium is megerősítette a "kiváló orosz diplomata" halálát és részvétet nyilvánították a képviselő családjának. Amerikai és brit kollégája is együttérzését fejezte ki.Csurkin 2006 óta vezette az orosz ENSZ-delegációt.