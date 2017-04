Varga: hamarosan törvénymódosítások jönnek

A második ülés

Munkaerőpiaci felvetéseket vizsgált második ülésén a tanács

Hamarosan itt is lesznek jogalkotási kezdeményezések

Az első ülés eredményei

a cégalapítás,

az építési engedélyek felülvizsgálata,

az energiaellátás biztosításának a kérdése,

az adóadminisztráció,

a kistulajdonosok védelme és

a fizetésképtelenség kérdése.

Csökken a reklámadó?

Hernádi Zsolt

A tanács tagjai

Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a GE ügyvezető igazgatója,

Csath Magdolna, a Szent István Egyetem emeritus professzora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem magántanára,

Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke,

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója,

Jánoskuti Levente, a McKinsey & Company budapesti irodavezetője,

Dale A. Martin, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Parragh László, az MKIK elnöke,

Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

Csütörtökön lezajlott a 8 tagú Nemzeti Versenyképességi Tanács második ülése, ezt követően állt a sajtó képviselői elé Varga Mihály,- kezdte Varga.Hol vannak még olyan tartalékai a magyar munkaerőpiacnak, amit még ki tud aknázni? - ezt a kérdést járták körül. Munkaerőmobilitás, képzési támogatási rendszer, mobilitás kiszélesítése, adórendszer kérdések kerültek szóba, ami akár a járulékot is érintheti - mondta. A mostani 67%-os foglalkoztatottsági szintet lehet még tovább növelni. 4,4 millió munkavállaló még nem az a szint, amivel a kormány elégedett lenne - tette hozzá.A időseknél, fiataloknál és a nőknél lehetnek még foglalkoztatásbeli lehetőségek - fogalmazott. Továbbra is az a cél, hogy a meglévő munkaerőpiaci rétegekből növekedjen a foglalkoztatás - jelentette ki.- vetítette előre. Kérdésre válaszolva kifejtette: innentől a tárcákon múlik, hogy milyen gyorsan lesznek jogszabályok az első ülésen megfogalmazott javaslatokból.Annyival vagyunk előrébb, hogy a gazdasági kabinet és a kormány is megtárgyalta a tanács első ülésén megfogalmazott javaslatait és ezekben az ügyekben jóváhagyta a kormány, hogy törvénymódosításokat kezdeményezzen az NGM.Varga Mihály a mostani sajtótájékoztatón sem beszélt konkrét intézkedésekről, csak megismételte, hogy melyik az a hat terület, ahol rövid távon eredményeket lehet elérni:A Fidesz frakciója kérte a törvénymódosítás levételét. 5,3% helyett 5,25% lesz a reklámadó idei mértéke a maradék 7 hónapra a 9%-os kulcs mellett - nyomatékosította Varga Mihály.Lesz a későbbiekben parlamenti tárgyalás, ha a parlamenti képviselők többsége más kulcsot javasol, akkor az valósul meg - mondta.Azt látjuk, hogy a múltkori ülésünkön elfogadott döntéseket a kormány jóváhagyta és utasította az érintett minisztereket - mondta Hernádi, a tanács egyik tagja, aki elismerte, hogy az első intézkedésekkel a gyorsan leszakítható gyümölcsöket érik el.Oktatás, munkaerőpiac, intézményrendszerek működése, nyugdíj és egészségügy - ezek mind mind előkerülnek a tanács ülésein és ezek a javaslatok bekerülnek a kormány elé, amiből konkrét jogszabályok születhetnek - tette hozzá.Hernádi Zsolt MOL-vezérrel épp csütörtökön jelent meg interjú a témában: