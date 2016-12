300 millió forintot költ a kormány síelésre

A fejlesztés részeként négyévszakos sífelvonót építenek, amelyet mindkét sípályán a következő szezon kezdetére üzembe állítanak, és azok egész éves turisztikai attrakciót jelentenek majd az érintett térségekben. Az eplényi sípálya 80-100 ezer, míg a mátraszentistváni sípálya 45-50 ezer látogatót vonz évente.A most bejelentett, állami támogatású beruházások összértéke 800 millió forint, a fennmaradó részt a sípályát üzemeltetők teszik hozzá saját forrásból - mondta. Ha a projektek jól sikerülnek, akkor további sípályákon is folytatódhatnak a fejlesztések a jövőben, így Kékestetőn, Visegrádon vagy Nagy Hideg-hegyen.Fehér Gyula, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnöke elmondta: jelenleg két sípálya tart nyitva Magyarországon, az eplényi és a sátoraljaújhelyi. A következő napokban terveznek kinyitni Visegrádon, Kékestetőn és Mátraszentistvánban. Magyarországon 40 sípálya van, ezek közül 5 helyen van lehetőség hóágyúzásra. Az országban jelenleg öt négyévszakos ülőszékes felvonó van, amelyek egész évben lehetővé teszik a hegyek környezetbarát megközelítését.A sízők évente 70 milliárd forintot költenek, a klaszter tagjai azért dolgoznak, hogy ebből az összegből minél nagyobb részt az országon belül költsenek el, és ne külföldön - mondta. Ehhez a sípályák korszerűsítése mellett a síoktatás színvonalának fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek.Ebele Bálint, az eplényi síközpont cégvezetője ismertette: a terveik szerint a fejlesztéssel téli-nyári szabadidőpark jön létre Eplényben. A felvonó nyáron is üzemel majd, és kötélpályát is terveznek építeni - közölte.Kőrösi Péter, a Mátraszentistván Sípark ügyvezetője elmondta, hogy a négyüléses felvonó megépítése a 2017-es év legnagyobb fejlesztése lesz, lehetővé teszi a négyévszakos kihasználást, a síterep hóbiztonsága is nő. További nyári attrakciókat is terveznek kialakítani, ezek között a hegyi játszótér építését emelte ki.