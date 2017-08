Augusztusi lakásroham: továbbra is sok az albérletes rémtörténet

Kockázatos, mégis sokan írnak házilag szerződést

A tapasztalatok szerint a házilag írt bérleti szerződések sok esetben tartalmaznak jogellenes kikötéseket, vagy csak egyszerűen hibásak, mert a felek nem ismerik részletekbe menően az irányadó jogszabályokat

A bérlő közjegyző előtt arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, akkor kiköltözik az ingatlanból, és a bérleményt visszaszolgáltatja. Ezzel elkerülhető lesz ezzel a hosszadalmas, akár 2-3 évig is elnyúló peres eljárás, ami ráadásul tetemes költségekkel is jár

Mit kell tenni, ha nem akarsz pórul járni?

A bérlőnek is garanciát jelent, ha a jogszabályoknak megfelelő szerződés jön létre, így nem léphet fel vele szemben jogtalanul a bérbeadó

Több mint 600 ezren élnek hazánkban bérlakásban, és jelenleg is több mint 10 ezer lakást kínálnak kiadásra, amelyek iránt különösen augusztusban nagy a kereslet. A bérleti díjak emelkedése kézzelfogható volt az elmúlt években, amely nagy terhet jelent a bérlőknek, akik a statisztikák szerint az átlagbér kétharmadát költik már havonta lakhatásukra. Még mindig sokan vannak azok, akik írásbeli szerződés nélkül adják bérbe lakásukat, mások pedig a kisebb adófizetési teher miatt a valós díjnál alacsonyabb összegre kötnek szerződést, a különbözetet pedig készpénzben kérik el. A házilag gyártott szerződésekkel is sok a probléma, ezek lehetőséget adnak a visszaélésekre és a vitákra.- közölte a Portfolio-val a. A későbbi viták elkerülése érdekében érdemes ezért jogi szakember - ügyvéd vagy közjegyző - segítségét kérni. Ha az ember biztosra akar menni, akkor célszerű közjegyző előtt kötni a bérleti szerződést, amely közokirat, és így közvetlenül végrehajthatók a benne foglalt kötelezettségek.A közjegyzői okirat alapján bírósági peres eljárás nélkül indítható végrehajtás, hajtható be az elmaradt bérleti díj, vagyköltöztethető ki a bérlő az ingatlanból.A bérleti díj nemfizetésére és a rongálások kártérítésének a biztosítására is van lehetőség a bérleti szerződés közokiratba foglalásával, de a bérbeadók rémálma általában az, ha nem hajlandó kiköltözni a bérlő.- mondtaközjegyző a Portfolio-nak.A MOKK adatai szerint az elmúlt két évben egyre többen fordulnak közjegyzőhöz ingatlanjaik bérbeadása kapcsán. Elsősorban a bérleti szerződés okiratba foglalásánál olcsóbb és egyszerűbb, bérlő által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok népszerűek. Ebben az esetben nem a teljes szerződést, hanem csak a bérlő jogilag jelentős kötelezettség vállalásait kell okiratba foglalni azután, hogy a felek egyébként magánokiratban megkötötték a bérleti szerződést.A jogszerű bérleti szerződés ugyanakkor nemcsak a bérbeadót, hanem az a bérlőt is védi.- tette hozzá a közjegyző. Ez azért is szükséges, mert sajnos előfordul, hogy a bérleti szerződés az önbíráskodást elősegítő, jogellenes szankciókat tartalmaz - például, hogy nem fizetés esetén a bérbeadó zárat cseréltethet, vagy önhatalommal rakhatja ki a bérlőt az ingatlanból.Azonban sok esetben a bérlőnek is jól jöhet, ha közjegyző működik közre a bérleti szerződés elkészítése vagy a birtokbaadás során, például abban az esetben, ha a bérbeadó elhallgatja a lakás hiányosságait, és azok csak a birtokbaadáskor derülnek ki.Ráadásul ilyenkor általában bonyolítja a helyzetet, ha bérleti szerződésben az áll, hogy a bérlet időtartama minimum egy év, a tulajdonos pedig erre hivatkozva ragaszkodik hozzá, hogy a bérlők maradjanak, vagy ha el is költöznek, egész évre ki akarja velük fizettetni a bérleti díjat. Pedig a rendkívüli felmondás ilyenkor teljesen jogos, hiszen a bérbeadó fontos körülményt hallgatott el. Szintén gyakori eset, ha a bérbeadó nem akarja visszaadni a kauciót annak ellenére, hogy a bérlő időben visszaadta az ingatlant. Ezt pedig mind ki lehet kerülni úgy, hogy rászánunk egy megfelelő összeget a biztonságunkra és igénybe veszünk közjegyzői segítséget.