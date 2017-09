Érik a botrány az építőiparban - A 25%-os drágulást már nem nyelik le

Hozzátette azt is, hogy a költségek emelkedése miatt kialakult gondok nagyszámú építőt és építtetőt érintenek.

Ezt a kiadástöbbletet már nem képesek "lenyelni" a vállalkozások, a megbízók pedig nem szívesen fizetnek többet a kialkudott összegnél - mondta a lapnak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.A szakember szerint továbbra is nehezíti az építési iparág helyzetét a szakemberhiány, de megfelelő fejlesztésekkel, a munkafolyamatok gépesítésével, illetve a hatékonyság növelésével csökkenthetők a munkaerő-ellátottsági problémák.Koji László kitért arra is, hogy az építési vállalkozóknak most megéri fejleszteni cégeiket, mert az iparág hosszabb távon is növekedésre számíthat. Ezt a rendelésállomány folyamatos bővülése is előre jelzi.