Egy új parkban sétálhatsz az egyik legforgalmasabb metrómegállónál

Az Árpád híd pesti hídfőjénél épül az Agora Budapest, egy öt épületből álló irodakomplexum, amelyhez számos kiskereskedelmi terület is kapcsolódik majd. Az első épületek várhatóan 2019 első felére készülnek el, míg a teljes projekt befejezését 2023-ra tervezik. Az első szakasz befejezéséig egy ideiglenes közparkot alakítanak ki, amit az arra járók szabadon használhatnak. A közpark mellett jelenleg egy hajózási konténerekből épített konténeriroda áll, ezeknek a helyére később egy 90 méter magas torony épül, ami környék legmagasabb épülete lesz.

A Portfolio kérdésére Kigyóssy Örs, a HB Reavis Magyarország akvizíciós és fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a toronyirodaház jelenlegi állás szerint megvalósításra kerül, annak ellenére, hogy még nincsenek biztos bérlői az ingatlannak. Bíznak a piac működésében, és bár előre aláírt szerződésekkel még nem rendelkeznek, több lehetséges bérlővel is folyamatban vannak a tárgyalások. Várhatóan a bérlési költség havi 14,5-17 euró (4300-5100 forint) lesz egy négyzetméterre számolva. Hozzátette azt is, hogy a londoni kapcsolataiknak köszönhetően, igyekeznek a Brexit miatt Londont elhagyó cégeket is idecsábítani.

A 3-as metró lejárójának a közelsége miatt felmerültek ötletek arról, hogy a Westendhez hasonló megoldást hozzanak létre, ahol a bevásárlóközpont egybe van építve az aluljárószinttel. Jelenleg azonban nem terveznek bevásárlóközpontot építeni a már meglévő Duna Plaza és a Westend közé, csupán az irodákra, a kiskereskedelmi területekre és egyéb szolgáltatásokra koncentrálnak.