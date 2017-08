Ellepték az óriásdaruk Budapestet - Mi folyik itt?

Végre elindultak a fejlesztések

Nem könnyű kivitelezőt találni

A Váci utat szeretik a leginkább a fejlesztők

A válság után a fejlesztők óvatosan fogtak csak bele a beruházásokba, elsősorban a built-to-suit rendszerben épülő házak voltak a jellemzőek, vagyis már az építkezés kezdetekor meg volt a leendő bérlő és az ő igényeik mentén épültek fel a komplexumok. Ez mutatja, hogy nagy kockázatot senki sem mert vállalni, és hozzá kell tenni, hogy finanszírozást szerezni is sokáig szinte csak így lehetett. A piac eredményeit látva azonban a fejlesztők egyre bátrabbak lettek, már spekulatív beruházások is elindulhattak.Az EBI Építésaktivitási jelentése szerint 2016-ban 150 ezer milliárd forint értékben indultak el Magyarországon irodaház projektek, 2017 első negyedévében pedig 35,8 milliárd forintot tett ki a megrendelések összege, ami 53 projekt elindítását jelentette., illetve a növekvő munkabérek miatti költségemelkedés. A 2007-es csúcsnak számító 330 ezer fővel szemben, 2016-ban már csak mindössze 280 ezren dolgoztak az építőiparban, vagyis 50 ezer munkavállalót elveszített a szektor. Így erősen kérdéses lehet, hogy kik lesznek azok, akik megépítik majd a nagy volumenben tervezett irodaházakat, mivel a kivitelezői kapacitásokon a szintén felpörgő lakóingatlanberuházásokkal és állami megrendelésekkel kell osztozniuk., és a magán megrendelők eleve versenyhátrányból indulnak az állami szereplőkkel szemben. Sok építőipari cég ugyanis szívesebben választja az utóbbit a biztosabbnak tűnő kifizetések miatt. Ugyanakkor az irodafejlesztők számára pozitív hír, hogy a lakóingatlanfejlesztőknek még náluk is nehezebb dolguk lehet a kivitelező keresés során, az építőipari cégek a lakásépítést tartják a legkockázatosabb munkának, mivel a válságban a legtöbb cég pont ilyen fejlesztéseken vérzett el, így irodafejlesztőként még mindig nagyobb az esély arra, hogy a szűkös kivitelezői kapacitásokból sikerül valamennyit lekötni. Azonban nem csak kivitelezőt lehet nehéz találni az irodaházépítésekhez, de az lényegesen drágább is lehet a jövőben köszönhetően az emelkedő építőanyagáraknak, illetve a szintén növekvő munkabéreknek. Emiatt pedig biztos, hogy az újonnan épülő irodaházakban a bérelhető területek csak magasabb bérleti díjakkal mellett lesznek elérhetőek, a költségemelkedés ugyanis a díjak emelkedését is maga után vonja majd, ráadásul a növelésre jó lehetőséget nyújt, hogy az üresedési ráta 10 százalék körülire csökkenése azt mutatja, hogy a bérlői kereslet is erős.Évek óta nem látott mennyiségű irodafejlesztést jelentettek tehát be a fejlesztők Budapesten, ami mutatja a piaci szereplők optimizmusát., és így a nagy népszerűségnek örvendő a Váci úti irodafolyosót választották, de azért természetesen más helyszíneken is zajlanak építkezések.A Váci úton épül majd fel a Futreal új épülete az, a GTCnevet viselő irodaháza, de szintén a Váci úton építkezik a Horizon Development is,projektje 2018-ra készülhet el, az Atenor pedig folytatja a Váci Greens projektjét a D épülettel. Szintén a népszerű irodafolyosót vette célba fejlesztéséhez a HB Reavis is, az Árpád híd környékén indították el 140 milliárd forintos piaci értékű kereskedelmiingatlan-fejlesztésüket. Azkomplexum teljesen várhatóan 2023-ra készül majd el.De kanyarodjunk el egy kicsit a Váci úttól, a Népliget környékén járóknak például biztosan azonnal szemet szúrnak a Groupama Aréna előtt zajló munkálatok, ahol a58 ezer négyzetméteres alapterületűépül a WING fejlesztésében, és amely várhatóan 2018 végére el is készül. De szintén a WING építi azát a Magyar Nobel díjasok Parkja első ütemeként, ahol már javában folyik az építkezés.A város határait kicsit elhagyva ugyancsak elsőre feltűnhet az M1-M0-os autózóknak, hogy az évekig torzóként magasodónál folyik a munka. A Futureal pedig nem csak a Váci úton építkezik, de a Corvin sétányon is tovább folytatja a munkát. A Skanska a IX. kerületben valósítja megnévre hallgató projektjét, Dél-Budán pedig anak első ütemében a C épület készülhet el jövőre a Property Market beruházásában, de ezen kívül azisekkel bővülhet a GRT Group jóvoltából.De a sor még tovább folytatódik, elég ha csak arra gondolunk, hogy az MNB alapítványok ugyancsak a Váci úton terveznek gigantikus irodaház-fejlesztésbe. A több mint 17 milliárd forintért megvásárolt 7,5 hektáros területen 150 ezer négyzetméternyi irodaterület felhúzását tervezik a következő 3 évben a tavaly szeptemberi bejelentés szerint. De a Graphisoft Parkban is 9,5 hektáros terület áll rendelkezésre a további fejlesztésekhez.