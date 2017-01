Milliókat dobnak ki a cégek az ablakon - Megőrült, aki nem Budapestet választja?

Jelentős különbségek vannak a bérleti díjakban a régiós fővárosok között, Prágában az irodafenntartás költsége közel 1,4, míg Varsóban közel 1,7 szerese a Budapesten jellemzőnek.

A munkabérek szintén nálunk magasan a legalacsonyabbak, 300 fő éves foglalkoztatása nálunk 1,44 milliárd forinttal kevesebbe kerülhet, mint Csehországban, és 660 millió forinttal lehet olcsóbb, mint Lengyelországban, az országos átlagbérek alapján.

Összességében a régiós szolgáltatási központ Budapestre költöztetése a lengyel vagy cseh fővároshoz képest 300-500 millió forintos éves megtakarítást eredményezhet az iroda és munkabér költségekben.

Olcsó az iroda

Egy cég természetesen számos szempontot mérlegel annak eldöntése során, hogy hol rendezze be központját. Ezek között szerepet játszik a megközelíthetőség, illetve, hogy hol talál alkalmas munkaerőbázist, de szintén a fontos mérlegelendő szempontok közé tartozik az is, hogy hol, mennyibe kerül a központ fenntartása. Ha ezen utóbbi - nem igazán elhanyagolható - tényezőt nézzük, Magyarország meglehetősen jól teljesít.A fenntartás költségeiben két elem játssza a legfontosabb szerepet, a dolgozóknak kifizetett bérköltség, illetve a bérelt irodákért fizetett összeg. A vizsgálat során egy 300 fős központot létrehozni tervező cég lehetőségeit néztük meg, mely irodai foglalkoztatottakat alkalmaz.A bérleti díjakban nagyon jelentősek a különbségek a régiós nagyobb városok között. A 2016-os év közbeni adatok alapján a legolcsóbban Budapesten lehet irodát bérelni, ahol a város üzleti negyedében található épületekben átlagosan 14,2 eurót kértek egy négyzetméternyi területért. Ezzel szemben Prágában a hasonló elhelyezkedéssel rendelkező irodákat 19,5 euró/négyzetméteres bérleti díj mellett kínálták, míg Varsó esetében a 24 eurót is elérte a bérleti díj. Egyedül a másodlagos lengyel városok tudták felvenni a versenyt a magyar főváros áraival, de csekély mértékben ezek is magasabbnak bizonyultak.

Forrás: Shutterstock

Keveset kell fizetni a dolgozóknak

Magyarország mindent visz

Ha a 300 főt foglalkoztató központ esetében átlagosan 10 négyzetméternyi területet számítunk dolgozónként a szükséges irodaterület nagyságaként (ahogy általában a tanulmányokban szerepl), az éves bérleti díjként kifizetett összegek a vizsgált régiós városokban 511 ezer és 864 ezer euró között ingadoznak az üzleti negyedben. A legkevesebbet Magyarországon kellene fizetni az irodabérlésre, míg a legtöbbe Varsóban kerülne a szükséges terület bérbe vétele. (A mostani kalkulációban nem számoltunk az irodahasználathoz kapcsolódó üzemeltetési költségekkel. )A foglalkoztatás költségeinek vizsgálata is azt mutatta, hogy Magyarország jó feltételekkel indulhat a régiós központok megszerzésért. Az alacsonyabb bérjellegű költségek, szintén hozzájárulnak a központ alacsonyabb fenntartási költségeihez. Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy a bemutatott átlagos órára vetített bérköltségek (bruttóbér+munkáltatói teher) országos átlagok, így az vizsgált, jobb munkaerő-piaci feltételekkel rendelkező városokban a tényleges bérszínvonal magasabb lehet.Mint a számokból látható a legolcsóbban Budapesten valósítható meg a tervezett régiós székhely, a vizsgált nagyobb városokkal összehasonlítva. Itt az éves bérleti díj és munkabér teljes költsége valamivel 5 millió euró felett alakul, míg az olcsóbb másodlagos lengyel városokban is inkább az 5,7 millió euróhoz közelítene az összeg, ha pedig a cseh és lengyel fővárossal hasonlítjuk össze, még jelentősebb a különbség, Varsó esetében a költségek több mint 1 millió euróval (300 millió forint), Prága esetében pedig több mint 1,5 millió euróval (450 millió forint) magasabbra rúghatnak, mint a magyar fővárosban.

Miért nem rohan mindenki hozzánk?

Mint látható tehát költségoldalról meglehetősen versenyképesek vagyunk, mégsem rohannak tömegével a cégek itt irodát nyitni. Ez több tényezőre vezethető vissza, egyrészt Magyarországot sokáig körüllengte a politikai bizonytalanság, és számos témában tűntünk fel negatív példaként, ami a nemzetközi cégeket elbizonytalaníthatta a régiós székhelyük kiválasztásakor. Másrészt a költségeken túl fontos, hogy megfelelő munkaerő is rendelkezésre álljon a központ létrehozásához. Magyarországon pedig sajnos hiány van - főként informatikai területen - szakemberekből. Illetve sok esetben a nyelvek ismeretével is hadi lábon állunk. Ezeken mindenképpen változtatni kell, ha nem akarjuk, hogy a lengyel és cseh városok kapják meg helyettünk a lehetőséget.