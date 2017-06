Öldöklő a verseny a jó munkaerőért - Ezeken múlhat a céged sikere

Neked mi a legfontosabb? Szavazz! Irodaház elhelyezkedése Épület környezete Rugalmasan bérelhető méret és belső kialakítás Rugalmas bérlési idő Kényelmi szolgáltatások a dolgozók számára Energiahatékony épület, zöld iroda Bérleti díjak, üzemeltetési költségek Survey Maker

Irodaház elhelyezkedése

Egy modern, jól felszerelt irodaházban amellett, hogy a munkavállalók kellemesebben érzik magukat a munkavégzés hatékonysága is növekedhet, ami végső soron a cég számára is kézzelfogható előnyökkel jár. A kérdés az, hogy az irodaházak elhelyezkedése, funkciói, bérleti díjai vagy szolgáltatásai között, vajon mely területekre érdemes leginkább helyezni a hangsúlyt. A te céged számára mi a legfontosabb? Szavazz!Munkavállalói szempontból sem mindegy, hogy egy iroda hol található. A jó elhelyezkedés relatív, nagyban függ az adott vállalat döntésétől. Egyes cégeknél, vállalatoknál elsődleges szempont lehet, hogy a vezetőség lakhelyéhez közel helyezkedjen az iroda, míg nagyobb multinacionális cégek esetében komplex demográfiai felmérést készítenek a dolgozóik utazási szokásairól és ez alapján választják ki a preferált környéket, hiszen egy esetleges költözés jelentős rotációt eredményezhet a dolgozók körében.Általános érvényként elmondható, hogy egy központi elhelyezkedésű iroda, jó tömegközlekedési kapcsolatokkal mindig biztonságosabb választás, mind a munkavállalók mind az ügyfelek szempontjából. A főbb tömegközlekedési csomópontokhoz való közelség csökkenti a dolgozók mindennapi utazási idejét, amiből a cégek vagy a dolgozók hosszabb munkában eltöltött ideje vagy akár a megnövekedett szabadidőből adódó nagyobb dolgozói elégedettség miatt, mind a munkaadók, mind a munkavállalók mindenképpen profitálnak. A tömegközlekedési kapcsolatok közül is természetesen a legtöbb bérlő a metró közelségét keresi, ez a kulcsa a Váci úti irodafolyosó töretlen fejlődésének, de manapság egyre többen kezelik egyenértékűként az 1-es villamos és a budai fonódó villamos vonala melletti lokációkat, aminek hatására nőtt a budai irodafejlesztések aránya.

Forrás: Shutterstock

Épület környezete

Rugalmasan bérelhető méret és belső kialakítás

Rugalmas bérlési idő

Kényelmi szolgáltatások a dolgozók számára

A közlekedési kapcsolatok mellett hasonlóan fontos az épület környezete is. A központi elhelyezkedés általában magas beépítettséggel párosul, így a belvárosi irodaházakban főként az alsóbb emeleteken általában gyakoriak a sötétebb, kevés természetes fénnyel rendelkező területek. A külső régiókban nagyobb eséllyel találunk világos terű irodákat, de a nagyobb arányú zöld felületek látványa is kellemes nyugodt munkakörnyezetet eredményez. Kevés olyan helyszín van Budapesten - azok is általában a nagyobb közparkok szomszédságában - ahol a bérlők egyszerre élvezhetik a belvárosi elhelyezkedés előnyeit, valamint a tágas, zöld környezet látványát.Egy iroda belső arculata befolyásolja az adott cégről kialakult képet. Különösen az ügyfelek és a munkára jelentkezőknél van ennek kiemelt jelentősége, akik sokszor az irodába belépve, az ott szerzett első benyomások alapján alkotnak értékítéletet a cégről. Ugyanakkor a mindennap bejáró dolgozók számára is kritikus fontosságú a munkakörnyezet minősége, az iroda belső elrendezése, hiszen szinte több időt töltenek itt, mint saját otthonukban.Az iroda mérete és belső kialakítása pénzügyi megfontolások szempontjából is kiemelt jelentősséggel bír. Többet spórolhat a cég egy kisebb, de ésszerűbb berendezésű irodával, mint amit a fajlagos bérleti díjak áralkuja révén el tud érni egy cégvezető. A kisebb iroda ugyanakkor nem feltétlen jelent kisebb hasznos teret. A fejlesztők egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a hatékony, rugalmasan osztható alaprajzi kialakításra, ezáltal csökkentve a felesleges közlekedő területeket, ami után a bérlőknek ugyanúgy teljes bérleti díjat és üzemeltetési költséget kell fizetnie.Nemcsak a bérelhető méret, hanem a bérlők által vállalható bérleti futamidő is szűkítheti a szóba jöhető irodaházak listáját. Az új fejlesztésű irodaházak szinte kizárólag minimum 5 évre szerződnek a finanszírozhatóság érdekében, de a meglévő épületeknél sem nagyon engedik 3 év alatt szerződni a bérlőket a bérbeadók. Ennek legfőbb oka, hogy általában a bérlemények testre szabott belső kialakítását a bérbeadók végzik, amibe 3 évnél rövidebb futamidő esetén egyszerűen nem éri meg beruházni a bérbeadónak. Habár az irodaköltségek kevesebb mint 10 százalékát teszik ki az összes céges kiadásnak, ha nem a tervek szerint alakul a cég fejlődése, akkor egy megkötött hosszú távú szerződés komoly béklyót tud jelenteni a cégek számára. Ugyanakkor 3 évnél rövidebb szerződés szinte kizárólag csak olyan irodaházak esetén köthető, ahol a bérlőnek alapvetően megfelel az iroda aktuális belső kialakítása és állapota.A bérbeadók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a bérlőknek nyújtott házon belüli kényelmi szolgáltatásokra, mert hasonló bérleti díjszintek esetén ez döntő szemponttá válhat az iroda kiválasztásának folyamatában. Az alapszolgáltatások között természetesnek vehetők az étterem, a kávézó egységek, de a zöld minősítéssel rendelkező épületeknél a biciklitárolók, öltözők, zuhanyzók is kihagyhatatlan elemei a szolgáltatási mixnek. Ezeken felül az autómosó, posta, ruhatisztító, ingyenes wifi hálózat, ATM automata vagy éppen a közös használatú tárgyalók, konferencia termek, fitness terem is nagyon kedveltek a bérlők körében, de ezek csak kevés irodaházban találhatók meg.A házon belüli szolgáltatások mellett az iroda kiválasztásakor érdemes kicsit kitekinteni és megvizsgálni az adott környék nyújtotta előnyöket. A közelben elérhető étkezési, bevásárlási, szórakozási vagy sportolási lehetőségek mind hozzájárulnak a cég dolgozóinak komfortjához, ami növelheti a lojalitást és a cég sikereiben is megmutatkozik. Sokat segít, ha a közelben van egy bevásárlóközpont, ebben az esetben az említett szolgáltatások könnyen, egy helyen elérhetők.

Forrás: Shutterstock

Energiahatékony épület, zöld iroda

Bérleti díjak, üzemeltetési költségek

A zöld iroda ma már nem csak a hulladék szelektív gyűjtését jelenti. Az irodaházak versengenek a legmagasabb zöld minősítések eléréséért, aminek pozitív eredménye, hogy egyre fenntarthatóbb épületek születnek mind az energiahatékonyság, mind a felhasznált anyagok szempontjából. A multinacionális cégeknél szinte már alapkritérium a zöld minősítés, de ez a szempont egyre jobban erősödik a hazai vállalatok körében is.Végül, de nem utolsósorban említést kell tenni a bérleti díjakról, fizetendő költségekről, mivel ez az, ami alapján még mindig a legtöbb cég eldönti, hogy megengedheti-e magának az adott helyen, adott minőségű iroda bérlését. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évtized technológiai fejlődésének következtében a ma épülő irodaházak már jóval korszerűbb gépészeti technológiával vannak felszerelve és a modern homlokzati nyílászárók és szigetelések is sokkal energiatakarékosabb üzemeltetést tesznek lehetővé, aminek köszönhetően az új fejlesztésű épületek üzemeltetési költségei gyakran annyival alacsonyabbak, hogy részben vagy egészben eltüntetik a bérleti díj különbözetet az 1-2 €-val olcsóbb bérleti díjat kínáló irodaházakhoz képest. A kettőt tehát együtt érdemes nézni, sőt ha lehet, akkor a döntéshozatalkor vizsgálandó csomagot ki kell egészíteni a bérlők által külön térítendő fogyasztási díjakkal (elektromos áram, víz-csatorna) és a bérbeadók által felajánlott kedvezményekkel is (pl.: rent-free kedvezmények, kialakítási hozzájárulás)