Óriási beruházás indult az Árpád hídnál

Az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Váci úti irodafolyosó és a Róbert Károly körút találkozásánál felépülő épületegyüttes a londoni székhelyű MAKE Architects és hazai FINTA Stúdió tervei alapján valósul meg. A több fázisban felépülő, 136 000 négyzetméteres bérbeadható területű, öt épületes komplexum modern irodákat, illetve üzlethelyiségeket foglal majd magába. A mélygarázsban 2170 parkolóhelyet hoznak létre, elektromos töltőpontokkal, illetve a beruházáshoz kapcsolódóan felújítják és összekötik a környező bicikli utakat, emellett kerékpártárolót és zuhanyzókat is kialakítanak az épületekben.Az irodaépületek alsó két szintjén közel 11 000 négyzetméternyi kiskereskedelmi egységet alakítanak ki, ahol 40 üzlet kap helyet. Radnóty Zoltán, a HB Reavis magyarországi cégcsoportjának vezérigazgatója szerint egy fél bevásárlóközpontnyi szolgáltatás kap majd helyet a területen. Az épületegyüttes első fázisában már több mint 6000 négyzetméternyi üzlethelyiség épül meg.

Agora Hub - az első ütem

A projekt részeként 15 teniszpálya méretének megfelelő zöld felületet terveznek, amelyet fasorok, bokrok és füves sétányok díszítenek, az épületegyüttes központi részén pedig egy kiülős teret alakítanak ki. A kivitelezés alatt átépítésre kerül az Árboc és az Esztergomi utca, emellett az Esztergomi és az Árboc, illetve az Esztergomi és Róbert Károly körút kereszteződésénél új közlekedési csomópontokat alakítanak ki. Felújítják és akadálymentesítik a metrókijáratot, és az épületegyüttesben egy új, csökkentett forgalmú Volánbusz-pályaudvar is helyet kap. A környezet szépítése érdekében megújítják a meglévő zöld felületeket, emellett új fasorokat ültetnek a projekt mentén - mondta el Szabó Tamás János DLA, a FINTA Stúdió vezető tervezője.A ma kezdődött építkezést az Esztergomi és az Árboc utca kereszteződésében megépülő 34 500 négyzetméteres bérbeadható területű, 8 emeletes Agora Hubbal kezdik, amely mintegy 3500 embernek biztosít munkahelyet. Az Agora Hub, 4500 négyzetméteres szintjeivel Budapest egyik legnagyobb egybefüggő irodaterületet kínáló épülete lesz. Az épületben helyet kap egy 2500 négyzetméteres co-working iroda is, amelyet a HB Reavis csoportszinten erre szakosodott leányvállalata, a HubHub fog üzemeltetni. A cégcsoport ezzel párhuzamos további két co-working irodát tervez nyitni Varsóban, illetve egyet Pozsonyban is.Az irodaházban 4240 négyzetméteren üzlethelyiségeket létesítenek, ahol egy étterem és több kávézó, élelmiszerbolt, valamint drogéria és egészségügyi szolgáltatások is helyet kapnak.A fenntarthatóság és a well-being jegyében a projektet BREEAM Outstanding és WELL Platinum minősítésre tervezik. Az első építési ütem várhatóan 2018 végére fejeződik be. A második, Agora Tower névre hallgató épület építési engedélye várhatóan júniusban érkezik meg, így egyszerre két ütemet épít majd a HB Reavis.