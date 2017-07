A bérleti díjak már több helyen is a csúcshoz közelítenek

Bár Magyarországon kevésbé meghatározó a bérlakáspiac, külföldön az ingatlanszektor fontos ága, ahol a befektetők egész bérházakat, társasházakat vásárolnak meg, a lakók pedig tőlük bérlik az ingatlanokat.

Az Egyesült Államokban a bérleti díjak növekedése várhatóan lelassul 2017-18-as években a társasházak piacán, az új kínálat fokozatos növekedésével, ami a folyamatban lévő projektek befejeződésének köszönhető. Az ábra alapján, az amerikai piac már elérte a csúcspontot, egyes városokban például New Yorkban vagy San Franciscoban már elkezdődött a bérleti díjak csökkenése.

Forrás:JLL

Európában folytatódik az intézményi befektetések növekedése, az angol piacon az új hazai, és nemzetközi belépők is jelentősek. Németországban a megnövekedett tranzakciós aktivitást az árak növekedése kíséri. A jelenlegi alacsony kínálat magas likviditással párosulva várhatóan ennél is magasabb tranzakciós aktivitást fog eredményezni a 2017-es évben. A francia lakossági befektetések piaca továbbra is jól teljesít, a meglévő lakóépületek felvásárlása jól kamatozik, különösen Párizsban és a környékén. Az európai lakossági bérlői piac még nem érte utol az óceánon túli folyamatokat, több helyen már csúcsosodnak a bérleti díjak, de vannak még országok ahol továbbra is növekedés várható.

Forrás:JLL

További politikai korlátozásokat vezettek be Kína több városában is további politikai korlátozásokat vezettek be, hogy megkülönböztethetőek legyenek azok, akik első, és akik második lakásukat vásárolják, illetve szabályozták a magasabb foglalókat és az eladási volument is. Ezzel szemben Szingapúrban némiképp enyhítettek a szabályokon, az eladási volumen valamelyest fejlődött a prémium területeken. Hong Kongban az eladási aktivitás felgyorsult, annak ellenére, hogy novembertől plusz teherrel sújtották az adásvételeket. A térségben egészen különbözően alakulnak a bérlakáspiacok, Hong Kongban és Szingapúrban az árak elérték a mélypontot, miközben Pekingben és Bankokban a csúcshoz közelítenek.

Forrás:JLL