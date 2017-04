A garázs lehet az új tuti befektetés? - Ötlet azoknak, akiknek van 2-3 milliójuk

Milyen költségei vannak a garázsvételnek?

Az elmúlt két év a lakásbefektetések időszaka volt a hazai ingatlanpiacon, a vásárlók között 40 százalékos arányban mozogtak a befektetők. Az érdeklődés nem meglepő, valóban nagyon jó hozamokat lehetett elérni a kiadásra szánt otthonvásárlással.. Van azonban még egy mód, mellyel kihasználható a mostani ingatlanpiaci drágulás, ráadásul ehhez jóval kevesebb pénzre is van szükség, mindössze pár millió forintból megvalósítható. Ez pedig a garázsvásárlás kiadási céllal.Budapest belső részein mára már mindenhol fizetni kell a parkolásért, és a fizetős övezetek száma a város belső részein kívül is emelkedik. Ráadásul a gépkocsikból is egyre több lesz, sokaknak már nem csak egy, de inkább kettő autó elhelyezését kell megoldania, miközben a város belső részein hiányoznak a házakhoz tartozó parkolóhelyek. De a külsőbb kerületekben is komoly gondot okoz a parkolás. Bár a panellakótelepek környékén első ránézésre sok a parkolóhely, a gépkocsik számának növekedése ezeket is hiánycikké teszi. Pont ezt a jelenséget próbálják meg kihasználni azok, akik garázsvásárlással fektetnék be a pénzüket, amit aztán később kiadhatnak olyanoknak, akik unják, hogy a munkából történő hazaérkezést követően még negyedórát köröznek a környéken a parkolóhely megtalálásához.Mielőtt bárki rögtön rohanna garázst vásárolni, azért nem árt tisztában lenni a vételt terhelő költségekkel, ugyanis nem csak a vételárat kell kifizetni. Garázs vásárlás esetén, ahogy más ingatlan megszerzésekor is, illetéket kell fizetni, melynek nagysága 4 százalékos, illetve ügyvédi költséggel is kalkulálni kell. Vagyis egy 2,5 millió forintért megvásárolt ingatlan esetében 125 ezer forintot kell majd befizetni. Az viszont a lakásba fektetéshez képest jó hír, hogy egy mélygarázsban található beálló esetében valószínűleg nem kell költeni a felújításra, az rögtön kiadható. Egy külvárosi önálló garázs esetében ugyanakkor nem árt azért azt is felmérni, hogy esetleg kell-e valamilyen munkát elvégezni a kiadhatóság érdekében, például kifesteni, vagy a garázskapu megfelelően záródik-e.

Mennyit nyerhetünk a garázsvásárláson?

A garázsvásárlás azért is kevésbé költségigényes befektetés, mivel általában a rezsije is alacsony, csak minimális hozzájárulást kell fizetni havonta, így ha esetleg mégsem akadna bérlőnk rövid idő alatt, akkor sem terheli meg fenntartása nagy összegekkel a családi kasszát. Már csak a bérlőt kell megtalálni, ami tulajdonképpen a legnagyobb kockázatot jelenti egy ilyen tranzakció során. A garázsbefektetés összességében lényegesen kisebb kockázattal jár, mint a lakásvásárlás, könnyebb például megszabadulni a nem fizető adóstól, illetve a bérleti díj beszedése is kevesebbe kerül, hiszen akár távolból is intézhető, miközben jóval kevesebbszer kell ránéznünk az ingatlanunk állapotára, az idő pedig pénz ugyebár.A kockázat minimalizálása érdekében a legjobb megoldás, ha eleve olyan ingatlant veszünk, ami már hosszú távra bérbe van adva, és szép számmal találunk is ilyen hirdetéseket. Ha mi szeretnénk bérbe adni, akkor nagyon körültekintően kell a helyszínt kiválasztani. Érdemes például megvizsgálni, hogy az adott épületben hány parkolóhelyet hirdetnek kiadásra, ha túl sokat, akkor fel kell mérni, hogy mi ennek az oka, nem menekülnek-e onnan bérlők valamiért? Másrészt nem mindegy, hogy az épületen belül hol helyezkedik el az adott hely, lehetőleg ne valami eldugott sarkot válasszunk ki, ahova bajosan fér be még egy átlagos nagyságú személyautó is, mert valószínűleg ezt a potenciális bérlők sem fogják szeretni.Igyekeztünk megnézni, hogy a lakásbefektetésekhez képest milyen üzletnek számít a kiadási célú garázsvásárlás. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy meglehetősen jónak. Három helyszínen vizsgálódtunk, egy VII. kerületi, egy IX. kerületi garázs, valamint egy külsőbb kerületi ingatlan esetében határoztuk meg az éves hozamokat.

A számítás minden területen hasonló eredményt hozott 7-7,5 százalék közötti nettó hozammal (vagyis jövedelemadózás után), melyből 5-5,5 százalék a közvetlenül a kiadásból elérhető, míg a fennmaradó 2 százalék a garázs árának emelkedéséből származhat. (Az elmúlt években ugyan ennél jóval magasabb volt a garázsok drágulása, de mi egy óvatos számítással éltünk a jövőre vonatkozóan) A hozamok tehát akár magasabbak is lehetnek, mint a kiadási célú lakásvásárlással, ahol inkább 5-7 százalék közötti hozamokkal lehet kalkulálni természetesen helyszíntől és ingatlantípustól függően.

Mire kell figyelni?

A hozam valóban kecsegtető tehát, de ez csak egy megfelelő helyen vásárolt, jól kiadott ingatlanra vonatkozik. A befektetés sikerességének kulcsa tehát, hogy nagyon jól kell felmérni az adott környékre jellemző garázshelyek iránti igényt. Olyan helyen érdemes vásárolni, ahol hiány van parkolóhelyekből. Ráadásul egy rossz helyen lévő ingatlant a későbbiekben nehezebb lehet értékesíteni is.

Ilyen szempontból a népszerű helyszínek közé tartozhat a belváros, ahol szinte közelharcot kell vívni az üres parkolóhelyekért mindenütt, ráadásul lakásonként általában egy ingyenes parkolóhely jár csak, a második autónak tehát mindenképpen fizetni kell, még ha a ház előtt is parkol vele a tulajdonos, bár a pontos szabályozás kerületenként változhat. A külsőbb helyszínek ugyan valamivel magasabb hozammal kecsegtethetnek az alacsonyabb eladási árak miatt, mint a belváros vagy ahhoz közeli ugyanakkor a kockázatok is magasabbak, sokkal jobban meg kell vizsgálni, hogy hol vásárolunk, a terület ugyanis kevésbé koncentrált lakóövezet.