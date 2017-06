A Google mindent tud a következő lakásodról

Hogyan működik a Google Trends? A keresési adatok egyszerűbb összehasonlítása érdekében a Google Trends normalizálja azokat. A normalizálás során a keresési adathalmazokat elosztják egy közös változóval - például a keresések teljes számával - annak érdekében, hogy kiegyenlítsék az adott változó adatokra gyakorolt hatását. A cikkünkben is látható grafikonok számai azt tükrözik, hogy a Google-ön végzett összes kereséshez viszonyítva milyen gyakran keresték az adott kifejezést. Nem abszolút keresési forgalmat jelölnek, mert az adatok a normalizálás után egy 0-tól 100-ig terjedő skálán jelennek meg. A grafikon minden pontja el van osztva a legmagasabb ponttal vagy 100-zal. A 100-as érték abban az időpontban jelenik meg, amikor relatíve a legtöbben kerestek az adott kifejezésre.

Ha valaki ingatlanvásárlásban gondolkodik, nagy eséllyel kezd el az interneten keresgélni, az első lépés pedig sokaknak a Google megnyitása lehet. Mivel a Google Trends lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük az egyes keresési kifejezések népszerűségét, könnyedén ellenőrizhetjük, hogy a potenciális vásárlók online érdeklődése mit mutat a piac alakulásáról.Ahhoz hogy a Google Trends adatait jól összehasonlíthassuk a rendelkezésre álló ingatlanpiaci statisztikákkal és megnézhessük, azok valóban tükrözik-e a piacon lezajló folyamatokat, megfelelően kell kiválasztani a vizsgált keresési kifejezést. Kiindulásként egy viszonylag magától értetődő kifejezés, az 'eladó lakás' népszerűségét vizsgáltuk.Ahogy az a fenti grafikonon látható, a legtöbben 2016 első hónapjában kerestek rá eladó lakásokra, ennek az okát pedig abban kereshetjük, hogy 2015 utolsó heteiben két óriási horderejű döntéssel (a CSOK kibővítése és az új lakások áfakulcsának csökkentése) is vonzóbbá tette a lakásvásárlást a kormány. Az utóbbi négy évet vizsgálva egy erőteljes szezonalitás is észrevehető az adatsorban, rendszerint decemberben érdeklődnek a legkevésbé, míg januárban a legnagyobb mértékben lakás iránt az internetezők. 2012 januárjában pedig a szezonalitáson felül egy rendkívüli esemény, a végtörlesztés is növelte a keresési kifejezés népszerűségét. Megfigyelhetjük azt is, hogy 2012-ben és 2013-ban még a legerősebb hónapokban is jóval kevesebben érdeklődtek lakásvásárlás iránt, mint 2016 vagy 2017 leggyengébb hónapjaiban. A Google Trends adatai alapján 2017 első hónapjaiban stabilan erős volt az érdeklődés az eladó lakások iránt, a korábbi évek tapasztalatai alapján pedig a nyáron, illetve az év végén enyhe visszaesésre számíthatunk.

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Már az előzőek alapján is arra lehet következtetni, hogy az internethasználók online tevékenysége jól tükrözi a valós piaci folyamatokat, ha azonban a Google Trends adatait a rendelkezésre álló ingatlanpiaci statisztikai adatokkal együtt ábrázoljuk, ez még egyértelműbbé válik. A keresőóriás adatai és a Duna House havi tranzakciószám becslése jól láthatóan együtt mozognak. Itt is észrevehető, hogy a végtörlesztés miatt 2011/2012 fordulóján jelentősen megugrott az ingatlanvásárlás iránti érdeklődés, illetve az adásvételek száma is.Ugyan a logika azt sugallná, hogy a keresési kifejezés népszerűségében lezajló változások valamilyen módon előrejelzik a tranzakciószámok alakulást - mivel a lakásvásárlásokat rendszerint már hetekkel, sőt hónapokkal előbb online nézelődés előzi meg -, a gyakorlatban ilyen jellegű kapcsolat egyértelműen nem mutatható ki. Jól látható azonban, hogy a 2016. januári érdeklődésnövekedés az év első hónapjaiban nagyobb lakáspiaci forgalomban csapódott le.A magyarországi ingatlanpiac jelenlegi legfontosabb szókapcsolata, az 'új lakás" egészen meglepően fest a Google Trends számainak tükrében. Leolvasható, hogy a válság előtt sokan érdeklődtek új építésű ingatlanok után, 2009 és 2015 között azonban kevesek fantáziáját mozgatták meg. A kormány 2015 végén tett bejelentései, melyek egyik fő célja az újlakás-piac felpörgetése volt, meghozták a várt hatást és 2016. januárban ennek a keresési kifejezésnek a népszerűsége is elérte a csúcsot. Az azóta eltelt hónapok vonatkozásában jelentős visszaesés figyelhető meg, ugyanakkor a kifejezés népszerűsége a 2016 előttinél magasabb szinten stabilizálódott és a piacról érkező hírek azt támasztják alá, hogy stabil és erős kereslet mutatkozik az új építésű lakóingatlanok iránt.Ha az "eladó házak" kifejezés iránti érdeklődés időbeli változásait vizsgáljuk, a szezonális ingadozás talán még látványosabb, mint a lakások esetében. A decemberi mélypont - januári csúcs kombináció mellett egy másik szezonális csúcsidőszak is kivehető július-augusztus táján. Ennek olyan gyakorlatias okai lehetnek, minthogy nyáron mindenki több időt tölt a szabadban, így sokak szemében előtérbe kerülnek a családi házak előnyei. Szintén látványos, hogy a 2016. januári csúcs óta - az év végi időszakot leszámítva - felfokozott érdeklődés övezi az eladó házakat. A CSOK kibővítése, az áfacsökkentés bevezetése, valamint az egyre drágábban elérhető új lakások sokakat a családi házak irányában terelhettek.Ábrázoltuk az "eladó nyaraló" kifejezés iránti érdeklődés alakulását is a Google Trends adatai alapján. Az valószínűleg nem lep meg senkit, hogy évről-évre decemberben érdeklődnek a legkisebb mértékben nyaralók vásárlása iránt. A hőmérséklet emelkedésével az érdeklődés folyamatosan nő, majd a nyár végétől kezdve decemberig megint lecseng. Az azonban egy fokkal meglepőbb, hogy az érdeklődés rendszerint évről-évre júliusban tetőzik, amikor vélhetően már túl késő nyaralót venni (ahhoz, hogy még azon a nyáron kiélvezhessük). A júliusi relatív csúcsok immár évről évre folyamatosan magasabbra kerülnek és ugyan még nem ért véget a hónap, de úgy tűnik, hogy idén júniusban többen érdeklődtek eladó nyaralók iránt, mint eddig valaha.Természetesen nem állítjuk, hogy a költözésben gondolkodók kizárólag a Google oldalára látogatnak el, illetve azt sem, hogy mindenki, aki rákeres egy kapcsolódó kifejezésre, tényleg részese lesz egy milliós tranzakciónak. Az ugyanakkor jól látható, hogy a fogyasztók online tevékenysége valamilyen arányban reprezentálja valós gazdasági tevékenységüket, így mindenképp érdemes lehet azt figyelnie a piac alakulása iránt érdeklődőknek.