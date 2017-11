Akadályba ütközött az egykori SZOT-szálló átalakítása

A Budapest Világörökségi Alapítvány (BVA) szerint jogsértő a Rózsadomb Panoráma Project létesítéséhez kiadott határozat, amelyben a Pest Megyei Kormányhivatal kimondta: nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni, mivel a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása. A BVA úgy véli, a helyszín számos szempontból védett, például az ott fakadó meleg vízű gyógyforrások, a Molnár János-barlangnak a telek egyharmadát érintő védőterülete, illetve felszínmozgás veszélye miatt - nyilatkozta a HVG-nek Korompay Katalin, az alapítvány főépítésze.A beruházó szerint nem a fenti kötelezés miatt, hanem a nagyobb merítés okán írták ki a tendert. Az pedig bevett szokás a piacon, hogy kiviteli tervek elkészítését más cégre bízzák. A döntést az üzleti érdekek mellett bizalmi, tapasztalatai és kapacitásbeli tényezők is befolyásolják. A CÉH az Építész Stúdiónál jelentősen több információval rendelkezett az épületről - magyarázta a HVG-nek Erdélyi Gábor, a fejlesztésért felelős RED Real Kft. ügyvezetője. A ház a legszigorúbb környezet- és természetvédelmi előírásoknak is megfelel, ráadásul a telek 70 százalékát zöldfelület borítja majd, mivel a beépítés tervezett mértéke nem éri el a 15 százalékot.Noha úgy tűnt, hogy mostanra zöld utat kapott a projekt, egy esetleges per indítása még gördíthet akadályokat a beruházás elé.