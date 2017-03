Aki Budapesten akar lakást venni, készüljön fel a legrosszabbra

Országos kép

A kínálati átlagárak Magyarországon 95 ezer és 477 ezer forint között mozognak. A legdrágább Budapest, itt ugyanis 477 ezer forintot kérnének az eladók egy lakásért négyzetméterenként. A sorban a fővárost Győr-Moson-Sopron megye követi (282 ezer Ft/négyzetméter), megelőzve a Balaton miatt erőre kapó Veszprém megyét (262 ezer Ft/négyzetméter), Pest megyét (243 ezer Ft/négyzetméter) és Hajdú-Bihar megyét (250 ezer Ft/négyzetméter).

2015 óta a kínálati árak országos viszonylatban 10-15%-kal emelkedtek, habár területenként eltérő mértékben. Közel 20%-os volt a hirdetési árnövekedés Veszprém megyében, 18,4%-os Budapesten és valamivel több mint 17%-os Komárom-Esztergom megyében. Győr-Moson-Sopron megyében úgy tűnik elérte a kínálati piac az egyensúlyt, ugyanis 2%-kal csökkent a kínálati átlagár.

Élre tört a Balaton

Mester Nándor, az otthontérkép.hu vezető elemzője elmondta, hogy Budapesten, Pest megyében, valamint a Balaton északi partján és Siófok környékén, továbbá Debrecenben még kitart az áremelkedés, főleg azért, mert az ingatlanfejlesztők még szinte tervasztalról képesek eladni az új lakások felét. Országosan a kínálati átlagárat az is növeli, hogy a használt piacra ütemesen térnek vissza azok, akiknek túl drága egy új lakópark, így a kereslet felfelé hajtja az árakat.A kínálati árak alapján készített, a 15 legdrágább kistérséget tartalmazó listáján Balatonfüred ál az élen, kínálati árszínvonala alapján már-már vetekszik a főváros áraival. Második helyen kicsit lemaradva, közel 400 ezer forintos négyzetméterárral szintén egy balatoni térség végzett, Siófok. Előkelő pozícióban vannak azonban Budapest agglomerációs városai is, így például a Budaörsi, a Pilisvörösvári, a Dunakeszi és a Szentendrei kistérség is.űA legolcsóbb kistérségek a keleti országrészében találhatók. A legkevesebbért a Bodrogközi kistérségben (47 ezer Ft/négyzetméteres áron) kínálják az otthonokat. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy az áremelkedés itt is megfigyelhető, azonban de az indulás bázisa itt jóval alacsonyabb volt. Az adatokból világosan kirajzolódik, hogy Magyarország legdrágább és legolcsóbb kistérségei között tovább nőtt a szakadék, egyes esetekben ugyanis már közel 9-szeres kínálati árkülönbségről is beszélhetünk.Budapesten általánosságban 18,4%-kal magasabbak lettek a kínálati árak, 2016-ban átlagosan 477 ezer Ft/négyzetméteres áron hirdették az eladó otthonokat, habár kerületi szintet jelentősek az eltérések. A legdrágább a Belváros, ahol a már így is magas hirdetési átlagár közel 20%-kal tudott nőni 2015-höz képest. A legmarkánsabb áremelkedés az I. kerületben (33%), a VIII. kerületben (29%) illetve a VII. és X. kerületben (26,8%) volt.A kínálati árak növekedése továbbra is tendencia, habár már megjelentek olyan területek, ahol megállt az árnövekedés. Az új építésű otthonok tömeges piacra kerülése valószínűleg befolyásolja majd az árak alakulását, hiszen megnövekedhet a kínálat a használt lakások piacán.