Behúzhatják a féket a lakásépítők

Az előrejelzések szerint a konjunktúra fele olyan hosszú és fele olyan erős lesz, mint amit 2000-2009 között éltünk meg. Sőt, az őszi előrejelzések alapján a felfutás még intenzívebbre várható, ám annál rövidebb ideig fog tartani. Az építőipar tavalyi teljesítményét 18 százalékos visszaesés jellemezte, míg az idén 18 százalékos növekedésre számíthatunk. 2019-re ez az érték akár a 20 százalékot is elérheti, azonban 2020-ra egy újabb, akár 10 százalékos visszaesés lesz tapasztalható.A jövőbeli lehetőségeket tekintve, a kormányzati gazdaságpolitikai lépések a meghatározóak, legfőképpen az uniós támogatások, amelyek akkor is növelik az építési keresletet, ha alacsony hatékonysággal használják fel őket.Az építési piacon a növekedés motorjának a lakásépítést tekinthetjük. Az év végére akár 55 százalékot is elérheti a lakásépítési volumen növekedése. Az intenzív növekedés valószínűsíthetően 2018-ra éri el a csúcspontját, megközelítőleg 25 ezer lakásszámmal. Az ezt követő években, azonban jelentősen kevesebb lakásépítésre számíthatunk.Ezt támasztja alá az is, hogy a prognózis gazdasági előrejelzése már a 2017-2019-es időszakra is pesszimistább, mint a kormány, vagy az MNB előrejelzései: 2017-re 3,3 százalékos, 2018-ra 3,6 százalékos, 2019-re mindössze 1,9, 2020-ra pedig 1,2 százalékos GDP növekedést vár.