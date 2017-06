Budapest az árnövekedés motorja

Azt már eddig is tudtuk, hogy a lakáspiacon jelentősen emelkedtek az árak, az FHB Index elemzése szerint A 2014. második negyedéve óta tartó felívelés során az index értéke nominálisan több mint 52 százalékkal emelkedett, míg reál értelemben közel 50 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy három évvel a fordulat után a lakóingatlanokért átlagosan több mint másfélszeres annyit kell fizetnie a vásárlóknak. Bár a tavalyi év elején még úgy gondoltuk, hogy az árak emelkedése nem lépi majd át a 10 százalékot, sőt inkább a mérsékeltebb 5 százalék közelében alakult, még 2016 is a jelentős drágulás éve lett.De érdemes megnézni a területi különbségeket is, ugyanis az ország egyes részei között, illetve település típusait illetően óriási különbségek vannak. A lakásár-emelkedésben a drágább területek erősebb növekedése játszik szerepet. A legdrágábbnak számító Budapesten az emelkedés messze meghaladta a többi településtípusét, ráadásul a főváros részesedése a tranzakciókban is kiemelkedő volt, így jelentősen felfelé húzta az országos átlagot.

A lakásárak változása (mélypont és 2016 között) és a fajlagos 2016-os árak közötti kapcsolat Magyarország egyes régióiban, településtípus szerinti bontásban, a körök mérete a forgalomból való részesedést mutatja (Forrás: KSH, FHB Index)

Az árak változása azonban Budapesten belül is különbségeket mutat. 2015 és 2016 között az átlagárak alapján a legnagyobb növekedésre a már eddig is komoly dráguláson túl lévő belvárosi részeken került sor. A VII. kerületben 35 százalékkal drágultak átlagosan az ingatlanok, de a VI., IX., I., és V. kerületekben is 25-29 százalék között mozgott az áremelkedés mértéke. A legkisebb arányú növekedés a külsőbb kerületek jellemezte, a XVI., XVII., és XXII. kerületekben 15-16 százalékos volt a drágulás. Voltak azonban jól teljesítő külső kerületek is, például a XXIII., a XXI., és a XX. kerületekben 20-22 százalék között növekedtek az árak. Utóbbiak jó szereplésében azonban az is szerepet játszhatott, hogy itt később indult meg az áremelkedés.Ez utóbbit mutatja az is, ha az árak mélyponthoz képesti változását vizsgáljuk meg. A külsőbb kerületek ugyanis inkább a mezőny hátsó felében foglalnak helyet, az árak növekedése 37,5-52 százalék között mozgott. Ez alól kivételt a IV. és a XV. kerületek jelentenek, előbbi esetében közel 59 százalékkal nőttek az árak, míg utóbbi a negyedik helyen áll Budapesten a drágulási versenyben, körülbelül 68 százalékos áremelkedésével. A fővárosban a leginkább a pesti belvárosban növekedtek a vevők által fizetendő összegek a piac mélypontjához képest, a VII. kerületben az átlagárak 81,5% az V. kerületben közel 80%, míg a VI. kerületben több mint 73 százalékkal magasabbak.

Az átlag lakásárak változása 2015 és 2016 között Budapest egyes kerületeiben. (Forrás: FHB Index)

Kelet-Magyarországon Debrecen vezeti az árversenyt

Az FHB Index elemzésében a Kelet-Magyarország nagyobb városainak áralakulását is külön vizsgálta, melyből látható, hogy a városok többségében az árak nem érték még el a 2008-as szintet, mindössze öt helység jelent kivételt ez alól: Gyula, Gödöllő, Debrecen, Kecskemét, és Szeged. Gödöllő részben agglomerációs és a helyi, környékbeli foglalkoztatók szerepe miatt tapasztalhat erős lakáspiaci keresletet, míg utóbbi három városban egyértelműen környékükön jobb munkalehetőségeik és a befektetői kiadási célok kihasználhatósága miatt lehetnek vonzóak a vásárlók számára, ami felfelé nyomta az árakat is. A legnagyobb arányú növekedés Debrecenben volt tapasztalható, ahol a mélyponthoz képest több mint 40 százalékkal emelkedtek az árak, így 2016-ban a 2008-as szintnél több mint 20 százalékkal többet kellett fizetnie a lakásvásárlóknak. Kecskeméten, Szegeden és Gyulán 30-33 százalékos drágulást regisztrálhattunk a válság mélypontjához képest.

A legrosszabbul Salgótarján és Ózd áll a lakásárak válság előtti szintjének összehasonlításakor, mind a két településen messze elmaradt a 2016-os átlagárak szintje a 2008-ban megfigyelttől, és a mélyponthoz képest is a legkisebb volt az elmozdulás, előbbi esetében körülbelül 5 százalékkal növekedtek csupán az árak, míg utóbbinál 13 százalékkal. A válság előttihez képest Miskolcon is jóval kevesebbet kellett fizetni 2016-ban a lakásokért, de itt az előbbi két helységgel összehasonlítva jóval nagyobb elmozdulás volt tapasztalható a minimumhoz képest.