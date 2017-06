Durva csúszások jönnek az újlakásprojekteknél

Fontos jól választani

Lesznek csúszások

"A lakásépítési kedv továbbra is élénk az országban, Budapesten év/év alapon csaknem 50%-kal nőtt az új építésű lakások kínálata, illetve az előző évhez képest 2016-ban több mint két és félszeresére emelkedett a kiadott építési engedélyek száma is. Várhatóan a következő 1-2 évben is fennmarad ez a tendencia, azonban az új építésű ingatlanokat vásárlóknak nem érdemes várniuk, hisz az építőiparban jelentkező munkaerőhiány miatt az épülő lakások, irodaépületek ára emelkedő pályán marad. Manapság nem könnyű szakembereket találni, megnőhet a kivitelezési idő és költség is, ezáltal pedig a megtérülések is jelentősen változhatnak. Így sokaknak meg kell fontolniuk, hogy milyen feltételek mellett éri meg valóban elindítani egy-egy fejlesztést, illetve nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy csak megbízható, stabil hátterű kivitelezőkkel és alvállalkozókkal dolgozzanak. Tehát olyan adottságoknak kell rendelkezésre állni, amelyek segítségével jó minőségben és vállalt határidőre készülhetnek el az épületek, mi pedig ebből a szempontból is megfelelünk a kívánalmaknak" - mondta Árendás Gergely, a BudaPart projektet fejlesztő Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója."Ha a magyar gazdaság teljesítménye továbbra is hozza elmúlt pár év eredményeit, akkor elkerülhetetlen, hogy a magyar ingatlanárak és bérleti díjak felzárkózzanak a külföldi árakhoz. Ebből adódóan a költségnövekedést az emelkedő eladási árak részben fedezni fogják. Ugyanakkor mi arra számítunk, hogy a profitabilitása az egyes projekttípusoknak, illetve piaci szegmenseknek át fog rendeződni, továbbá azon projektek esetén, ahol a kivitelezés megkezdése jóval az előértékesítést követi - ami a jelenlegi kapacitáshiányból egyenesen következik - ott várható, hogy a fejlesztések profitabilitása jelentősen csökkenhet az eredeti elképzelésekhez viszonyítva. A jelenleg tapasztalható kivitelezői /szakipari kapacitáshiány már most érzékelhető csúszást okoz a projekteken, de lesznek projektek, amelyek ebből kifolyólag el sem kezdődnek az elkövetkező egy évben, annak ellenére, hogy valamennyi egyéb feltétel lehetővé tenné a projektek megkezdését" - nyilatkozta az ECO Residence és a Magnólia Ház fejlesztője, az Eternity Investments.

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Folyamatos egyeztetések

BudaPart . További információkért kattints a képre!

"Két fejlesztésünk (Broadway Residence és Sasad Liget 3. ütem) átadása várható az elkövetkezendő fél évben és három projektünk kivitelezői tendere ( Sasad Liget , Elisabeth Residence és Dagály Residence ) van folyamatban és zárul le a következő hetekben, így mi is napról napra szembesülünk az emelkedő kivitelezői költségekkel. A költségek optimalizálása érdekében hosszú, a legapróbb részletekbe menő egyeztetések zajlanak a potenciális generálkivitelezőkkel, a lakások minél magasabb műszaki színvonalon történő átadása végett. Mindezek mellett felkészült - folyamatosan bővülő - szakmai csapatunk közreműködésével mindent megteszünk, hogy a vállalt határidőben teljesíteni tudjuk a vevők felé ígért átadási időpontokat" - tette hozzá Demetrovits Petra, a Biggeorge Property Zrt. értékesítési vezetője.