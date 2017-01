Egy térkép, amit látnod kell mielőtt lakást veszel

2016 a drágulás éve volt

Látványosat ugrott a Duna House Országos Lakásár Indexe, aminek hátterében a kelet-magyarországi erős árnövekedés és a panelek általános, folytatódó drágulása áll. A panellakások árai országszerte mindenhol tovább emelkedtek.

A magas ár gátolja a kereslet növekedését

A téglaépítésű lakásokat 2016 második felében vidéken Győr-Moson-Sopron megyében vették a legmagasabb átlagáron, közel 340 ezer forintért négyzetméterenként, de valamivel 300 ezer feletti négyzetméterenkénti áron mentek még a veszprémi és debreceni téglalakások is. A legolcsóbban ugyanezeket Tolna megyében vásároltak, ahol 121 ezer forint volt az átlag. Budapesten az V. kerületben 716 ezer forint volt az átlagár, melyet az I. kerület követett 624 ezer forintos átlagárral. Az észak-budai és a belvárosi kerületekben is 500 ezer forint felett keltek el a lakások négyzetméterenként. Legolcsóbban a főváros déli lokációiban vásároltak a vevők, ott 300 ezer forint alatt maradt a lakások négyzetméterára.A vidéki paneleket szintén Győr-Moson-Sopron Megyében vásárolták a legmagasabb, 255 ezer forintos négyzetméteráron. Ezen kívül még Hajdú, Vas és Veszprém megyékben keltek el 200 ezer forintos fajlagos ár felett a panelek. A lista végén Borsod-Abaúj-Zemplén megye áll 111 ezer forinttal, de Békés és Tolna megyékben sem sokkal magasabbak az árak.8500 ingatlan adásvételt becsült a Duna House decemberre, ami a 2016-os év legalacsonyabb, szezonalitással is magyarázható forgalma volt. Tavaly ugyanekkor 10 ezer feletti tranzakcióval számolt az ingatlanközvetítő. A teljes tavalyi év forgalma így 128 386 adásvételt jelent, ami mintegy 5 százalékkal marad el a 2015-ös értéktől. Ez azonban nem a gyenge piaccal, hanem az újépítésű ágazat fellendülésével magyarázható. A piacon számtalan előszerződést köt a vásárló és a fejlesztő közvetlenül egymással, amely a statisztikákban majd a használatbavétel idején, vagyis egy-két év múlva fog csak jelentkezni.

Van, ahol 10 százalékot is alkudhatsz az árból

Ezek a legnépszerűbb kerületek

A hirdetésben szereplő kínálati árból a Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok megyei vevők tudtak a legmagasabbat, 10 százalékot alkudni, míg a legkisebb, 5 százalékos alkura a magasabb árú vidéki megyékben került sor: Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Vas. A fővárosban a legnagyobb alku is mindössze 6 százalék volt, mégpedig a II., V. és XVI. kerületekben. A Belvárosban 5 százalékot, a többi kerületben inkább 3-4 százalékot tudtak a vevők lefaragni az árból.A legnépszerűbb kerület továbbra is a XIII., ahol a lakásvásárlók közel ötöde keres lakást. A magas árak ellenére a pesti oldalon a VI. és a VII. kerület is népszerű, feltehetően a befektetési célú vásárlók körében. A budai oldalon a legnépszerűbb a XI. kerület, majd ezt követi a II. A fővárosban a legkevesebben a XXIII. kerületben tudják elképzelni a letelepedést, az érdeklődők közül minden 53. említette csak potenciális célterületként. Emellett Csepel és a XXII. kerület sem tartozik a kedvelt városrészek közé, ami az ott jellemző árakban is megmutatkozik.

Forrás: Duna House

A nagyméretű vagyis 160 négyzetméternél nagyobb lakások iránt Budán csökkent a kereslet, ami az áremelkedéssel is magyarázható. Míg 2015 azonos időszakában a budai lakások 42 százaléka volt a 400 ezer forint feletti négyzetméterenkénti ársávban, addig tavaly már a lakások 59 százaléka cserélt ennél drágábban gazdát. Pesten ugyanez a két időpontban 20 és 36 százalék volt, vagyis minden harmadik lakást már ott is 400 ezer forint feletti fajlagos áron adják el.Vidéken 2015 és 2016 második félévének összehasonlításában szintén érzékelhető a drágulás. Ott egy év alatt 22-ről 33 százalékra emelkedett a 200 ezer forintos négyzetméterár feletti lakások aránya. Lakásméretben nem változtak az igények egy év alatt, a vásárlók közel 40 százaléka választ 40-60 négyzetméter közötti ingatlant. E tekintetben Pest megye is változatlan, de ott a nagyobb méretsávok a kedveltebbek. Az ottani vevők fele a 60 és 100 négyzetméteres lakásméretből választ, de minden tizedik vásárló a 160 négyzetméternél is nagyobb ingatlanokat keresi.