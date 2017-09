Egyre nagyobb veszélybe kerülnek a lakáshotelek

Hogyan szabályoznák akkor az Airbnb-t?

Az Uber-ügyhöz hasonló, de sokkal összetettebb problémát feszegetett a tavaly júliusban kiadott tanulmányában a MSZÉSZ. Állításuk szerint az Airbnb, és különösen annak üzletszerűen űzött változata újraszabályozást igényel, hiszen ezek a szálláshelyek aránytalan versenyelőnyt élveznek a kereskedelmi szálláshelyekkel és szállodákkal szemben. A kereskedelmi szálláshelyek továbbra is magas adó és adminisztratív terhekkel néznek szembe, noha a kormány ezen éppen január elsején változtatott, hiszen 27-ről 18 százalékra mérsékelte a szállodai fogyasztás áfáját (a szobaárak már korábban is alacsonyabb kulccsal adóztak). A szövetség javaslatai most mégis kormányzati szintig emelkedtek, és hamarosan megvitatja azokat a kabinet.Történik mindez annak ellenére, hogy a szállodai kapacitások kihasználtsága Magyarországon az egekbe emelkedett, és sok helyen ma már nem az a kérdés, hogy van-e kereslet a szobákra, hanem az, hogy ki szolgálja ki a vendégeket. Budapesten a nyári hónapokban több szálloda isadott számot, de az első félév egészében átlagosan is 71 százalékos volt ez a mutató."A szállodások nem a pillanatnyi helyzetből indulnak ki, hanem feltehetőleg számolnak azzal a hatással, hogy 2017-ban és 18-ban még előreláthatólag még 3500 új szállodai szobát adnak át, vagyis jelentős kapacitásbővülés várható, ami akár ronthat is a kihasználtsági mutatókon" - mondjaA szakmai szövetség szerint az Airbnb-ként üzemeltetett lakásokra ugyanolyan bejelentési kötelezettségeket kellene előírni, mint amilyen a hotelekre is vonatkozik, például a vendégek regisztrálása, vagy a statisztikai adatlap. A "lakáshoteleknek" - amikor egy tulajdonos több ingatlant szállodaként üzemeltet - pedig további akadálymentesítési, tűzvédelmi és fogyasztóvédelmi szempontból is hasonló terheket kellene viselniük, mint a hoteleknek. Ezen felül azt javasolják, hogy az Airbnb-zéshez kérni kelljen az adott lakóközösség engedélyét, továbbá korlátoznák a kiadható napok számát, és minden Airbnb-s lakás kizárólag az engedélyszáma feltüntetésével kerülhetne fel a netre.Ezek az elgondolások érzékenyen érinthetik a befektetési, rövid távú kiadás szándékával vásárolt lakások tulajdonosait . Az MSZÉSZ kijelentette, hogy nem az egyedi lakások kiadóival van gondjuk, hanem a "lakáshotelekkel". Hogy ki mit tekint lakáshotelnek, az nem teljesen világos, leginkább arról lehet szó, amikor egy épülettömbben sok, vagy akár az összes lakást egy tulajdonos adja ki, és kezeli. Ezt az esetet azonban bárhogy is írja körbe a szabályozás, könnyen ki lehet játszani, ha a lakások tulajdonjogát, vagy üzemeltetését több cég, vagy magánszemély között terítik szét.Ha viszont a törvény nem definiálja a lakáshotel fogalmát, akkor minden Airbnb-zőt érinteni fog, azokat is, akik csak egy kis garzon kiadásával próbálnak meg némi mellékesre szert tenni, vagyis nem támasztanak konkurenciát a hotelszakmának. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy egy ilyen garzon esetében a szállodai tűzvédelmi előírások teljesítése értelmetlen, és egyben megoldhatatlan feladatot jelent a tulajdonosok számára.

Sokan szeretik és sokaknak jó üzlet az Airbnb

A szállodaipar válasza

"A jogalkotásnak figyelembe kell vennie, hogy az Airbnb olyan vendégkört hoz Budapestre , amely a fővárosi kisvállalkozások - éttermek, "romkocsmák", fürdők, taxik, stb. - számára jelentős forgalmat generál, továbbá a jelenség a fővárosi ingatlanpiacra is érezhetően pozitív hatással van" - mondja Indra. A "bulinegyed" évek óta kitartóan virágzik és az Airbnb adatai szerint Erzsébetváros ma már a világ 15 legizgalmasabb helyének egyike. Az Airbnb 40 millió felhasználó foglalását elemezte 190 ország 34 ezer városára vonatkozólag.Mindezen túl is fel kell tenni a kérdést, hogy az Airbnb-re valóban a konkurencia működési feltételeinek szigorításával kell-e reagálnia a hotelszakmának és a kormánynak? "Lehet, hogy inkább tanulni kellene az Airbnb-től, megfejteni, hogy mit tud, ami más, mint a hagyományos hotel szolgáltatás, mi az amire rezonálnak az utazók" - véli a KPMG szakértője. Jól látható változás, hogy az új vendégkör nem az egyenszolgáltatást - egyforma szobák - keresi, hanem az egyediséget. Miközben nem is olyan rég a nagy szállodaláncok a világon mindenütt egyforma szolgáltatás nyújtására törekedtek, az Airbnb-n keresztül lakást bérbeadók azon törik a fejüket, hogyan tudnának valami egyediséget csempészni a kiadandó lakásba. Ezen felül a vendég olyan, az ízlésének megfelelő lakást vehet igénybe, ahol otthon érezheti magát akár a nyaralás alatt is."A szállodaipar is rájött, hogy egységesítéssel és konvencionális szolgáltatásokkal nem lehet kielégíteni a megváltozott igényeket, aminek eredményeként úgynevezett "lifestyle" és "boutique" szállodák jelentek meg a piacon" - hívja fel a figyelmet Indra. A nagy szállodaláncok mindegyikének voltak ilyen törekvései az elmúlt években például a Starwood - W, Hilton - Canopy by Hilton, Marriott - Moxy és még sorolhatnánk.A nagyok mellett ott vannak a gyorsan reagáló, vagy éppen az új igényekre alakult kicsik is. A CityHub Amsterdam futurisztikus alvókabinokat és digitális lobbyt kínál a vendégek számára, a CitizenM szállodalánc pedig külön hangsúlyozza, hogy a párnán nem lesz csokidarab, a TV-n nem jön az üdvözlő üzenet, sőt londiner sem fogja várni a kapunál a kedves vendéget.Lassan teret nyernek a minőségi szolgáltatást nyújtó, és akár több szegmenst is kielégítő hostelek. Budapesten például a Meininger lánc 2018-ra tervezi a Nagycsarnok mögött épülő hotelének megnyitását, ami már ötvözi a hostelek és a szállodák előnyeit, megtalálható lesz a fiatalok körben kedvelt "hostel" típusú többágyas hálóterem, és a klasszikus kétágyas szállodai szoba is. Előtérbe kerülnek azonban a rugalmasan alakítható közösségi terek, non-stop közös konyha, ahol a vendégek saját maguknak főzhetnek, akár csoportosan is."Túlzottnak tűnik a szállodások félelme azért is, mert az Airbnb számos dologra nem alkalmas, amire a szállodák igen. Gondoljunk csak bele, nagyszabású rendezvények, esküvők, csapatépítő tréningek lebonyolítására, továbbá a szállodák által nyújtott szolgáltatások változatossága (pl. wellness részleg, szobaszerviz)" - mondja Indra Dániel. Az üzleti turizmus igényeit egy szálloda teljes körben ki tudja elégíteni, míg az Airbnb lényegében alkalmatlan minden olyan helyzetre, amikor nem a vendég maga, hanem sok vendég helyett és nevében egyvalaki jár el a foglalási piacon.A KPMG szakértője szerint, ha a szállodák versenyben akarnak maradni, akkor az élményalapú, változatosságot, egyediséget megteremtő gondolkodás az, ami segítheti alkalmazkodni a szállodaipart a megváltozott igényekhez.