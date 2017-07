Eladnád a lakásod? Százezreket érhet a jól eltalált ár

Legértékesebb vagyontárgyunk

A kilences szám varázsa

Saját lakás eladásánál gyakran hajlamosak a tulajdonosok a piacinál magasabb áron feladni a hirdetést, különösen akkor, ha az évtizedes emlékek miatt érzelmi szálak fűzik a családot az adott ingatlanhoz. Akik azonban jóval a piaci ár felett hirdetik meg lakásukat, kénytelenek hosszabb ideig várni a vevőre, és többször csökkenteniük kell a hirdetési árat. A régóta sikertelen hirdetés és a meghirdetett ár sorozatos csökkentése pedig bizalmatlanná teszi a vevőket, ami a végső ár szempontjából is kedvezőtlen lehet. Az eladók reményeihez felsrófolt hirdetési ár a gyakorlatban tehát inkább csökkenti a végső eladási árat.A Duna House becslései alapján Magyarországon is sokan beleesnek ebbe a hibába. A 2016-ban értékesített ingatlanok közül 23 ezernyi több mint fél év alatt kelt el, ráadásul - bár a lakáspiac határozottan élénkült - jó néhány lakás csak többszöri árcsökkentés után talált vevőre. Ez pedig átlagosan 3-4 százalékos veszteséget jelent a meghirdetéskor reálisan árazott ingatlanokhoz képest, nem beszélve a 3-4 hónapnyi elvesztegetett időről. A pontos árazás tehát kifizetődő, szinte a legjobb taktika. Azért csak szinte, mert a korrekt árazáson túl a szerencsések ügyes praktikákkal további ezrelékeket, azaz tízezer forintokat nyerhetnek.Mandarin nyelvterületen a hirdetésből senki sem szokta kihagyni a 8-as ház- vagy ajtószámot, ha van, mert fontos kabalaszám. A nyolcas helyett Magyarországon sokaknak a kilences hozhat szerencsét. Egy ingatlan átlagosan magasabb áron - és igen gyakran gyorsabban - kel el, ha az eredeti ára 0 helyett 9-re végződik. A pszichológiai hatás helyett/mellett érdekesebb az a magyarázat, amely szerint a lakáskeresők sokat nézegetik a hirdetési portálokat.A honlapokon található releváns hirdetéseket a legkisebb ártól a legnagyobb felé rendezve a 9-esre végződő árú lakások megelőzhetik a többi hasonló ingatlant. Ily módon a hirdető pár napnyi kimutatható értékesítési időt nyerhet. Az ilyen taktikai árazás apró lépés afelé, hogy felfigyeljenek otthonunkra, és időnként ennyi épp elegendő is. A másik szempont pedig az áralku lehet, a kerek számokból ugyanis hajlamosabbak nagyobbat alkudni a vevők, így ebből a szempontból is sikeres lehet a 9-re végződő ár.A hazai hirdetők közül is sokan próbálják ki ezt a stratégiát, a hirdetések 20 százaléka végződött 900 ezerre, 5 százaléka 90 ezerre, sőt egyes eladók 9 forintra végződő árat sem szégyellnek megadni. Fontos azonban, hogy a nagyobb értékek felé a 9-es szám hatása egyre kisebb. Egy 150-200 millió forintos lakásnál már szinte egyáltalán nincs jelentősége, hogy 9-esre végződik-e az ár, de egy 10-20 milliós lakásnál még érződik a pszichológiai hatás.Ahelyett tehát, hogy a vágyaink szerint árazunk, többet hozhat a konyhára, ha a hirdetési árat ügyesen, de a piaci viszonyokra alapozva adjuk meg. Ha viszont az érdeklődők hiányából arra következtetünk, hogy jelentősen túláraztuk lakásunkat, akkor még mindig jobb, ha egyszerre egy nagyot vágva az árból találjuk meg a piaci árat, a fokozatos árcsökkenés következtében ugyanis általában többet kell engednünk az árból.