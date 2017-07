Építkezési lázban ég a főváros

Megjött a fejlesztők kedve

Itt épül a legtöbb lakás

Néhány évvel ezelőtt a lakások és ezen belül az új építésű lakások iránti alacsony kereslet következtében a mainál jelentősen olcsóbban lehetett új lakáshoz jutni, a fejlesztőknek azonban azokon az árszinteken egyre kevésbé érte meg új építkezésekbe fogni. A 2014-ben kezdődött fordulat óta megélénkült a lakások iránti kereslet, ami elindította a jelenlegi felfelé ívelő ciklust és az áremelkedést. A magasabb árszinteken ismét egyre több beruházónak éri meg új projektet indítani. A következő nagy kihívás - az építőiparban jelentkező óriási munkaerőhiány - ugyanakkor jelentősen drágítja a kivitelezési költségeket, így a lakások végső értékesítési árait is. A fejlesztőknek van azonban más okuk is a sietségre. Az 5 százalékra csökkentett lakásáfa 2019 utáni meghosszabbításáról ugyanis még nem született döntés, így ha biztosra akarnak menni, a következő két évben kell befejezniük most induló beruházásaikat.Az épülő lakások számáról több cég is rendszeresen készít pillanatnyi felmérést. Az Eltinga, az Ecorys és az FHB lakásadatait felhasználó Budapesti Lakáspiaci Riport, az OTP Jelzálogbank Budapesti Újlakás Értéktérképe és az Otthon Centrum Újlakás-piaci Körképe nyújt rendszeres tájékoztatást az érdeklődők számára.Az említett tanulmányok egyetértenek abban, hogy településenként nézve egyelőre Budapesten lehet lakásépítési boomról beszélni, a kisebb városok közül néhány település ‒ Győr, Sopron, Debrecen és Kecskemét ‒ emelhető csak ki, amelyekben 500-nál több lakás épülhet fel a következő években. Budapesten a népszerűbb kerületeket nézve ennél önmagában több lakás áll építés vagy tervezés alatt. Az utóbbi időben a fejlesztők kedvence a XIII. kerület lett, ahol csak az idén 1500 lakást adhatnak át, de összesen már most 3000-4000 lakás építése van kilátásban. A XI. kerületben idén közel 700 lakást adhatnak át, de néhány éven belül ezek száma ‒ főként egy óriásprojektnek köszönhetően ‒ akár az 5 ezret is meghaladhatja. Sok lakás épül a XIV. és a IX. kerületekben is, előbbiben több mint 900, utóbbiban több mint 600 lakás készülhet el idén. 100 és 500 közötti lakás átadása várható még a III., IV., VI., VIII., X., XVI., XVIII. és XX. kerületekben.

Mennyiért vásárolhatunk?

Megéri egyáltalán új lakást venni?

A növekvő számú építkezések ellenére a kínálat továbbra sem tud lépést tartani a megnövekedett kereslettel, amire a fejlesztők folyamatos áremelésekkel reagálnak. A konzervatívabb becslések szerint is legalább 25 százalékot drágultak a budapesti új építésű lakások az elmúlt két évben.A legolcsóbban a pesti peremkerületekben lehet új lakáshoz jutni, ahol 400 ezer forintos négyzetméterár alatti lakásokkal is találkozhatunk, a budapesti átlag azonban közelíti a 600 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy egy átlagos, kétszobás, 50 négyzetméteres lakást 30 millió forint körüli átlagáron kínálnak. A belvároshoz közelítve azonban még tovább nőnek az árak. A VI. és a VII. kerületben már 700-800 ezer forintos négyzetméterárakkal kell számolni, egy V. kerületi új lakás négyzetmétere pedig az 1 millió forintot is meghaladja. A budai oldalon a II. és a XII. kerületek a legdrágábbak, ahol egy 50 négyzetméteres új lakásnak 50 millió forint körül mozog az ára, elhelyezkedés és felszereltség függvényében azonban nagy különbségek lehetnek.Az építési költségek drágulása a vidéki városokban is érezhető, de ott a budapestinél még mindig sokkal kedvezőbb áron vásárolhatunk magunknak új lakást. A legtöbb megyeszékhelyen 300 és 400 ezer forint között vannak a négyzetméterárak, egyedül Sopronban haladják meg a 400 ezer forintos határt. Néhány megyei jogú városban - Tatabánya, Nagykanizsa, Békéscsaba - azonban már 300 ezer forint alatti négyzetméteráron is vannak elérhető új lakások.Az erősödő konkurencia miatt a fejlesztők egyre több helyen kínálnak különböző okosotthonos megoldásokat, a kínálat növekedése pedig a következő években a mostani drasztikus áremelkedés mérséklődését hozhatja magával.Az ilyen magas, sokszor a valóságtól elrugaszkodottnak tűnő árak láttán felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán új lakást vásárolni. Tény, hogy aki nem akar várni egy-másfél évet a költözéssel, az jelenleg nagyon szűk, néhány száz új lakásból álló kínálatból választhat csak Budapesten, így abban az esetben érdemes lehet a használt lakások jelentősen szélesebb kínálatából szemezgetni. Önmagában az árakat nézve - különösen a legdrágább városrészekben - érdemes lehet elgondolkodni egy olcsóbb használt lakás megvásárlásán, majd felújításán, ugyanis még a felújítással együtt is alacsonyabb lehet a végösszeg egy teljesen új lakás áránál.Akinek azonban nem sürgős a költözés, és akár kényelmi szempontból hajlandó a magasabb ár kifizetésére, annak jó megoldás, ha az épülő vagy a tervasztalon lévő lakások között is nézelődik, mivel egyre szélesebb a kínálat a kívül-belül és műszaki szempontból is modern megoldásokat felvonultató lakások választákában. Végül megfelelő élethelyzet esetén a CSOK szempontját is mérlegelni kell, ami különösen három gyermeknél a 60 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakások esetében jelenthet segítséget. Az így elérhető 10 millió forintos támogatás a mostani árak mellett Budapesten a vételár 25-30 százalékát jelentheti, míg a vidéki megyeszékhelyeken akár 40 százalékkal is kedvezőbbé teheti a kinézett ingatlan megvásárlását.