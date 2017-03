Ezt a luxust! - Egyre nagyobb házakban élünk

Az állami 10+10 millió forint, vagyis a CSOK összege csak bizonyos méretet elérő új lakóingatlanra vehető igénybe, emiatt tavaly azt gondoltuk, hogy a lakásépítők igyekeznek majd kihasználni ezt, és olyan lakásokat építenek a kicsi garzonok helyett, amelyek 3 gyermekes családok számára is elég teret nyújtanak. Ha azonban megnézzük, hogy miként alakultak az épített lakások alapterületei az elmúlt időszakban akkor pont ennek ellenkezője látszik a statisztikákból. A lakások átlagos alapterülete az utóbbi 4 évben csökkent, míg 2012-ben a megépített ingatlanok átlagosan közel 105 négyzetméteresek voltak, addig 2016-ban már csak 95 négyzetméteres otthonok készültek el.

Az eredmény azért nem annyira meglepő

A lakások átlagos alapterülete több ok miatt változhat, például hiába épül egyre több nagy alapterületű lakás, ha közben a nagyon kicsik aránya is jelentősen növekszik, és ez jelentősen lefeléhúzza az átlagot, adott esetben pedig akár a korábbinál alacsonyabb szintre is csökkentheti. A családi ház építések felfutása a lakásalapterületek növekedésének irányába hatnak, míg a társasházi lakásépítések visszaesése csökkenti az átlagos területet. Mint a fentiekből látható maga a lakáspiac és így a lakásépítések ciklikussága is komoly befolyásoló erővel bír az otthonok átlagos alapterületére vonatkozóan.Ez figyelhető meg a következő ábrán is, ahol a lakásalapterületek és lakásépítések alakulását mutatjuk be. A lakáspiaci ciklus alapterületet befolyásoló ereje szembetűnően látszik. A hitelezési boom időszakában a lakásépítések nagyon jelentős növekedésnek indultak - ezen belül is különösen a társasházi lakásépítések volumene bővült - míg ezzel párhuzamosan az átlagos lakásnégyzetméterek csökkentek.

Jelentős különbségek vannak az országban

Az alapterületek inkább nőttek

Aztán a 2008-as válság óriási zuhanást hozott az otthonépítésben, a fejlesztők egy része még befejezte ugyan a projektjét, de aztán a korábbi terveket parkolópályára tette. Mivel az ebben az időszakban épülő otthonok a korábbiakhoz képest nagyobb hányadát tették ki a családi házak ezért nem csoda, hogy alapterület ismét növekedésnek indult, és éppen a mélyponton volt a legmagasabb a lakások átlagos négyzetmétere. 2014-ben végre véget ért a válság, és bár a fejlesztők csak az áfa-csökkentés után, de végül hozzáláttak a fejlesztésekhez. 2016-ban ugyan az elindított projektek még csak igen csekély része ért révbe, de a lakásépítési számok már növekedésnek indultak és bár emelkedett a családi ház építések száma is, amelyet a CSOK 10+10 millió forintos támogatása tett vonzó alternatívává, a lakásalapterületek csökkenni kezdtek.Mivel az országban jelentős eltérés van a lakásépítések szerkezetében, így a lakásméretek eltérő alakulásán sem lepődünk meg. A legkisebb alapterület szinte a vizsgált 16 év alatt végig Budapesten volt, azon belül is a hitelezési boom által felpörgetett piacon. Ez nem meglepő eredmény, hiszen az új otthonok között is itt a legnagyobb társasházi lakások aránya, míg családi ház relatíve kevesebb épül. Az ország különböző részei közül Észak-Magyarországon a legnagyobb az épült otthonok átlagos területe, amit magyaráz kisebb a lakások alacsonyabb aránya, de ugyancsak ez lehet a helyzet a Közép-Dunántúlon is.A jövőben az átlagos alapterületek csökkenését várjuk minden régióban, de ebben szintén jelentős eltérések lehetnek. A legnagyobb területmérséklődésre a Közép-Magyarországon kerülhet sor, ahol 2017-ben például már sokkal jelentősebb mennyiségű új lakás elkészültét várjuk, mint 2016-ban, ami jelentősen lefelé mozdíthatja majd az átlagot.Ha megnézzük a családi házak alapterületére vonatkozó statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy egyre nagyobb házakat épülnek hazánkban, 2016-ban átlagosan több, mint 17 százalékkal nagyobb családi házakat engedélyeztettek hazánkban, mint 2003-ban. De a fejlesztők az elmúlt időszakban a CSOK-os illetve a családos igényeket is igyekeztek a társasházépítéseknél figyelembe venni. Ezt jól mutatja, hogy egy év alatt, 2015 utolsó és 2016 szintén utolsó negyedéve között jelentősen növekedett a budapesti újépítésű lakások átlagos alapterülete a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint, míg korábban az épülő lakások átlagos területe 59,2 négyzetméteres volt, addig egy évvel később már 61,1 négyzetméter.

2016 végén közel a lakások 45 százaléka volt 60 négyzetméteresnél nagyobb, a 45-60 négyzetméter közöttiek aránya 28,6 százalékot tett ki, míg a 45 négyzetméteresnél kisebb otthonok aránya 26,7 százalékos volt. Egy évvel korábban a 60 négyzetméter feletti lakások aránya még 41 százalék alatt volt, míg a 45 négyzetméteresnél kisebb lakások a Budapesten épülő otthonokon belül 27,6 százalékot tettek ki. Vagyis a 60 négyzetméteres lakások aránya jelentősen növekedett, a 60 és 80 négyzetméter közöttiek aránya 1,6 százalékponttal, a 80 és 100 négyzetméter közöttieké 1,7, a 100 négyzetméterieké 0,7 százalékponttal nőtt.Összességében tehát mind a családi házak, mint pedig az új társasházak esetében - legalábbis Budapesten megfigyelhető az alapterületek növekedése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban egyre nagyobb ingatlanokban lakunk. Könnyen elképzelhető, hogy az új lakások esetében tapasztalt jelentős árnövekedés miatt sokan mégis inkább kisebb lakással érik be, például 90 négyzetméter helyett csak 70 négyzetméterest vesznek, mert az fér bele a költségvetésükbe.