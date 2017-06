Jó befektetés a saját tulajdonú lakás?

Saját célú lakás vásárlásakor a legfontosabb szempont az, hogy mennyire tudnánk az adott környéken az adott épületben elképzelni az életünket, mennyire töltenénk ott szívesen a mindennapjainkat. Ebből kiindulva a saját lakásra nem feltétlenül kell befektetésként tekinteni, a piaci mozgások azonban akaratlanul is befolyásolják a lakásárakat, így a legfőbb vagyontárgyunk értékét is.Lakásvásárlás során a lakásbérlés költségeit, mint helyettesítő eszközt és a piaci folyamatok alakulását érdemes figyelni, érdekességként viszont a részvénybefektetések átlagos hozamát is meg lehet nézni, hogy választ kapjunk arra, hogy egy átlagos lakás mennyire jelent jó befektetést a részvénypiac termékeihez képest.

Az említett lakáshozam két dologból tevődik össze. Egyrészt a lakás bérbeadásából elérhető hozam - ami, ha saját magunk lakunk a lakásban a bérleti díj megspórolásával akkor is figyelembe vehető - másrészt a lakás értékének változásából adódó hozamból adódik össze. Ezek összege adja meg azt a százalékos értéket, ami tulajdonképpen a saját tulajdonú lakásunk hozamának tekinthető.Megnézve az ábrát azt látjuk, hogy 1991 és 2016 között minimális különbség volt csak aközött, hogy valaki a Budapesti Értéktőzsde részvényei vagy egy saját tulajdonú lakás megvásárlása mellett döntött. Rövidebb időszakokat nézve azonban előnyösebb lehetett az egyik vagy a másik befektetés mellett dönteni. A részvénypiacon általában nagyobbak a kilengések, mint az ingatlanpiacon, így például a válság alatt jobban megérte ingatlanban tartani a pénzünket - a kisebb veszteségek miatt - míg a mostani fellendülő piacon a részvénytulajdonosok jártak jobban.Hiába lehetett egy év alatt 16 százalékos hozamot elérni 2015 és 2016 között a hazai ingatlanpiacon, a hazai részvények ezalatt átlagosan 29 százalékos hozamot eredményeztek. Aki tehát 2014-ben vagy 2015-ben vásárolt részvényt a BÉT-en, az még az ugrásszerűen növekvő lakásárak mellett is nyeregben érezheti magát. Persze könnyen találni az ingatlanpiacon is kiugróan jó időszakot. Aki az ezredforduló környékén vett lakást, az nyugodtan dőlhet hátra hozamait számolva. Nem árt azonban résen lenni, ha üresen áll a lakásunk, és elesünk a bérleti díjtól, akkor a hozam is jóval alacsonyabb, miközben a fenntartási, karbantartási költségek komoly terhet jelenthetnek. Ha viszont jól időzítjük a vételt, kihasználjuk az ingatlant és alacsonyan tartjuk költségeinket, az ügyes lakásvásárlással nemcsak otthonhoz, hanem egyszersmind jó befektetéshez is jutunk.