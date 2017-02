Ki tudja a lakásom értékét, ha még a profik is bizonytalanok?

Kisebb piac, nagyobb kihívások

Legfőbb gond az adathiány

Egységes képzés, egységes normák

Az ingatlanvásárlásához vagy fejlesztéséhez általában hiteltranzakció is tartozik, a bankoknak pedig pontosan kell látniuk az adott vagyontárgy értékét, aminek meghatározásában kulcsfontosságú az értékbecslők munkája. Az értékbecslői szerep közvetetten a pénzügyi stabilitás fenntartásában is jelentős, mivel a vállalati hitelek mögött kereskedelmi ingatlanok állnak. A lakások pontos értékének meghatározását pedig az is indokolja, hogy a hazai háztartások vagyonának jelentős részét az ingatlanvagyon teszi ki.Magyarország ingatlanpiaca meglehetősen kicsinek számít Európában, ami egyben azt is jelenti, hogy a külföldi példákhoz képest kevés tranzakció történik hazánkban mind a lakáspiacon, mind a kereskedelmi ingatlanok piacán. A kevesebb rendelkezésre álló adat miatt így sokkal nehezebb a dolga a hazai értékbecslőknek, ha egy ingatlan értékét kell meghatározniuk.A hazai lakáspiacról számos forrásból szerezhetünk információt, több szervezet is készít lakásárindexet, amik feltárják a piaci trendeket. Közös ezekben, hogy alapvetően a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) tranzakciós adatbázisára építenek, mely az egész országra vonatkozó, hiteles információkat tartalmaz. Ha viszont kisebb területegységre szeretnénk adatokat gyűjteni, már látszanak a problémák, amelyekkel az értékbecslők szembesülnek. Azokon a területeken, ahol sok adásvétel történik, valóban jó adatokhoz juthatunk hozzá, de ha egy kisebb településen kell értékelni, az adatok minősége jelentősen romlik, vagy egyáltalán nincs annyi tranzakció, amiből következtetéseket lehetne levonni. Ráadásul a NAV adatbázisban csak késleltetve jelennek meg a tranzakciók, aminek a jelenlegi gyorsan változó környezetben szintén komoly jelentősége van.A kereskedelmi ingatlanok esetében még nehezebb helyzetben vannak az értékbecslők, a nemzetközi viszonylatban eleve kevésnek számító tranzakcióból még kevesebb az, ahol a részletek is nyilvánosak. Magyarországon a transzparencia is sokszor kívánnivalót hagy maga után, a legtöbben igyekeznek titkolni, hogy mit és mennyiért vásároltak. Jellemző, hogy szinte csak azoknak van elegendő információja, akik vagy eladói vagy vevői oldalon megjelennek a piacon.A fentiek jelentősen nehezítik az értékbecslők dolgát, mivel gyakran előfordulhat, hogy olyan településen kell értékelniük egy ingatlant, ahol akár két éve nem volt értékelhető tranzakció. A transzparencia javításában azonban az ügyfeleknek is fontos szerepe lenne, ha megosztanák egymással az információkat, vagy a tanácsadóik számára lehetővé tennék az adatok megosztását, amellyel összehasonlíthatóvá válnának az ingatlanok.Az értékbecslők számára tehát az egyik legnagyobb kihívás a hiteles és naprakész információk beszerzése, de szintén jelentős probléma a definíciók egységességének hiánya. Az alapterületek esetében sem mindegy, hogy a megadott területi adat nettó vagy bruttó területre vonatkozik-e, az erkélyeket és teraszterülteket milyen formában számítják be, valamint az, hogy a meghatározott érték milyen állapotú ingatlanra vonatkozik. A kereskedelmi ingatlanok esetében hasonló gondok merülnek fel, például hogyan számítják a közös területek arányát, milyen állapotú az ingatlan, amihez hasonlítjuk az éppen értékesítendő házat.Az értékbecslői szakma számára viszont Magyarországon nem alakultak ki olyan képzési formák, amik biztosíthatnák a folyamatos képzést és utánpótlást. Komoly szakmai kihívást jelenthet az értékbecsléssel foglalkozók számára az olyan különleges ingatlanok értékelése, mint a félbehagyott, a közösségi vagy a stigmatizált ingatlanok. Ez utóbbiak esetében például nem könnyű megállapítani, hogy egy repülőtér, nagyfeszültségű vezeték vagy például bőrgyár közelsége milyen mértékben befolyásolja a vizsgált ingatlan értékét.