Kinek van pénze ilyen árakon lakást venni?

A Budapesti Lakáspiaci Riport legalább 4 lakást tartalmazó projekteket listázó adatbázisa szerint torony magasan a legtöbb lakás a XIII. kerületben épül a fővárosban, közelíti a 6000-et a kínált lakások száma, míg a második helyen álló XI. kerületben csak 3000 körül mozog az új lakások száma. Jellemző ugyanakkor, hogy a lakásépítésekben csupán néhány kerület adja az állomány jelentős részét, a II, III., IV. , VI., VII., VIII., IX., XI. XIII., és XIV. kerületekben, vagyis a 23-ból 10-ben meghirdetett projektek adják az új lakások több mint 92 százalékát.

Drágán lehet csak új lakást venni

A jelenleg is szabad lakások elérhető árinformációi alapján az átlagos lakásárak erőteljes különbséget mutatnak Budapesten belül. Míg az olcsóbb kerületekben 400 ezer forint körül mozog az új lakások ára, addig a legdrágább kerületekben az 1 millió forint feletti összeget is átlépi a fizetendő összeg. A legdrágábbnak az V. kerület számít, ahol a jelenleg szabad, és árinformációt is szolgáltató lakások átlagosan több mint 1,4 millió forint feletti összegért kínálják. De az 1 millió forint feletti összeget a XII. és az I. kerületekben is átlépi az eladásra kínált lakások ára.

Csökkent az új lakások eladási esélye

Bár az új lakások most is drágának tűnnek, mint arra korábbi írásunkban már kitértünk, ez az ár még tovább emelkedhet. Egyrészt a kivitelezési költségek drasztikus emelkedése lökheti feljebb az árakat, másrészt 2020 után ismét a mostani 5-ről, 27 százalékra emelkedik az áfakulcs, 2021-től pedig a szigorodó műszaki követelmények dobhatnak rá még egy lapáttal az értékesítési árakra. Mindez azt jelenti, hogy a becslésünk szerint a 2015-ös szinthez képest 2020-2021-re akár dupláját kell fizetni az új lakásokért, de a jelenlegi árakhoz képest is 50-70 százalék között emelkedhetnek az árak. Ez persze elméleti növekedést jelent, mert ezeken a magas árakon könnyen lehet, hogy nem lesz fizetőképest kereslet a lakásokra, így az építkezések leállnak, és alig épülnek majd új lakások.Az új lakások negyedéves eladási esélye 30% volt, ami az egy évvel ezelőtt mért 50%-os értéktől jócskán elmarad a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján. A lakások jellege szerinti különbségeket mutatja, hogy a 25 millió forint alatti szegmensben ez az érték 57%-os, ami 3,7 hónapos várható eladási időt jelent.

Területi különbségek az eladásokban is

Tavasszal 2100 új lakást adtak el a Budapesti Lakáspiaci Riport becslései szerint a fejlesztők Budapesten az egy évvel ezelőtti 900-hoz képest. A téli 1800-as számhoz képest érdekesség, hogy bár továbbra is a legkisebb lakásokból talál vevőre a legtöbb, az 50-80 négyzetméter közötti lakások értékesített száma emelkedett leginkább.Annak ellenére, hogy a korábban bemutatott árinformációk alapján Belső-Pest a drága helyszínek közé tartozik, mégis jelentős mennyiségű új lakás talált gazdára itt. Érdekesség, hogy a legkevesebb lakást ugyanakkor Buda XI. kerületen kívüli részén adták el, mely szintén a legdrágább helyszínek közé tartozik. Ebben két ok is szerepet játszhat, egyrészt a belváros a befektetők körében népszerű helyszínnek számít, míg Buda esetében ez kevésbé jellemző, másrészt Buda elit kerületeiben eleve kevesebb lakás épül, így a vásárlóknak is kevesebb lehetősége van a vételre. Az eladásokat illetően Budapest kerületei közül kiemelkedik a XI. és a XIII., ahol a lakások közel 50 százalékát értékesítették, előző részesedése közel 17,5 százalékos volt, míg utóbbié 31,7 százalékos.