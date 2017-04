Lakásépítési láz ide vagy oda, egyre óvatosabbak a fejlesztők

Az új beruházások kevesebb mint ötödénél jellemző, hogy 100 lakásnál többet építenek, viszont az összes épülő otthon 36%-a ezekhez tartozik. A piac derékhadát adó közepes és kisebb ingatlanfejlesztők azonban nem merészkednek tovább a 40-60 lakásnál: Budapest esetében azért, mert bár kedvelt kerületrészekről van szó, de már nagyon sok ott a tőkeerősebb versenytárs, míg a vidéki várások esetében eleve kisebb a kereslet vagy csak nagyon exkluzív műszaki tartalmú társasház vagy lakópark élhet meg a piacon.

Budapesten a következő két-három évben továbbra is a kisebb lakásszámú beruházások lesznek jellemzők. Még mindig túl sok a kockázat ahhoz, hogy a fejlesztők tömegesen vágjanak bele a 200 lakásnál nagyobb építkezésekbe. Egyrészt azért, mert a vállalkozók 30-40 százaléka kevés referenciával és a nagyokhoz képest rosszabb hitelfeltételek mellett vág bele az üzletbe, másrészt azért, mert a rohamosan növekedő kivitelezési költségeket kénytelenek ők is beépíteni a már most is kiugróan magas lakásárakba, amit egyre kevesebben tudnak vagy akarnak megfizetni.Néhány megyeszékhelyt kivéve a nagyobb városokban a 100 lakásnál nagyobb beruházásoknak gátat szab a kereslet, inkább arra lehet számítani, hogy a 6-7 emeletes társasházak mellett megint feltűnnek a sorházak, a két-három szintes tömbházak és a családi házas lakóparkok. A Balatonnál és a Velencei tónál inkább az exkluzív, akár zárt nyaraló negyedek lehetnek népszerűek, amire már Siófokon, Keszthelyen, Balatonlellén és Fonyódon is van példa, illetve előkészületben vannak ilyen projektek.Becslések szerint 2019 közepéig több mint 9000 új, vállalkozó cégek által építtetett lakás árasztja el az ingatlanpiacot. A már meghirdetett projektek jó része legkésőbb 2018 végéig elkészül, az ez utáni időszak és az újabb projektek megjelenése nagyrészt a lakásáfa-csökkentés meghosszabbításának is függvénye. Az Otthontérkép információi szerint a fejlesztők folyamatosan ostromolják a kormányzatot az 5 %-os szint meghosszabbítása érdekében. Az érvényes rendelet szerint 2019 végéig él ez a szint, majd visszaáll 27 %-ra.

A fővárosban a jelenleg is szabad lakások 23%-a található a XIII. kerületben, 17%-a a XI. kerületben, 14%-a pedig a IX. kerületben. A bejelentett épülő otthonok kevesebb mint fele vár még új tulajdonosra.