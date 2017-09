Lakást vennél vagy eladnál? Ezeket a számokat mindenképp látnod kell

Továbbra is a paneleket a legkönnyebb eladni

Hol épül a legtöbb lakás?

2017 első 7 hónapjában átlagosan 100 nap alatt keltek el a társasházi tégla lakások Budapesten, 5 nappal hamarabb, mint vidéken. A paneleket ennél gyorsabban adták el, a fővárosban 72 nap kellett hozzá, vidéken 75 - derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.Míg 2013-ban a használt társasházi tégla lakások átlagos értékesítési ideje országosan 150-170 napot vett igénybe (Budapesten csak 123 napot), addig 2015-ben ez az érték 102-108 napra csökkent (Budapesten 83 napra). Ehhez képest 2016-ban, ha kis mértékben is, de emelkedés volt tapasztalható az átlagos értékesítési időben, ami összefügg a jelentős áremelkedéssel.2017 első hét hónapjában a használt téglaépítésű társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 102 nap, fővároson kívül 105 nap, ezen belül a nyugati országrészben 108 nap, a keletiben 103 nap volt. Budapesten az átlagos értékesítési idő 100 nap, Pest megyében 94 nap. A panellakásoknál ugyanez országosan, átlagosan 74 nap, fővároson kívül 75 nap, ezen belül a nyugati országrészben 75, a keletiben 76 nap volt. Budapesten 72, Pest megyében 66 nap.A családi házak értékesítési ideje még mindig bő félév, átlagosan 192 nap, ami tavalyhoz képest négy nappal kevesebb és a fővároson kívül mindenhol tovább csökkent az idei évben. A fővárosban a legrövidebb az értékesítési idő 174 nap. A nyugati országrészben 189, míg Pest megyében és Kelet Magyarországon közel 200 nap ez az érték.A lakásépítési engedélyek száma jelentős növekedett az elmúlt időszakban, míg 2015-ban még csak 12,5 ezer, 2016-ban több mint 30 ezer engedélyt adtak ki - derül ki az FHB elemzéséből. A szárnyalás 2017 első negyedévében is folytatódott, a válság után nézve ebben az évben a második legmagasabb volt a kiadott engedélyek száma, meghaladta a 9500-at. Az épített lakások száma szintén növekedett, de az itt tapasztalt bővülés messze elmarad az építési engedélyeket jellemzőtől. 2016-ban valamivel több, mint 10 ezer lakást adtak át, míg 2015-ben csak 7600-at, 2017 első negyedévében pedig kicsit több mint 2000 lakás készült el, aminél utoljára csak 2012-ben adták át több lakást az év azonos időszakában. A használatba vételi engedélyek száma ugyanakkor idén jelentősen megugorhat, az elkezdett projektek jó részét ugyanis az év második felében tervezik befejezni.

Mennyi lakást vásárolunk?

A lakásépítések területileg erős differenciát mutatnak, a legtöbb lakás a fővárosban és a városokban épül. Az engedélyek számának növekedésében is különbség mutatkozik az ország különböző területei között, míg 2016-ban például Budapesten és a megyei jogú városokban szinte megháromszorozódott az engedélyek száma a megelőző évhez képest, addig a városok és községek esetében jóval enyhébb volt az élénkülés. Az idei év első három hónapjában még tovább mélyült a szakadék az ország különböző részei között az építési engedélyek terén, az engedélyek 46 százalékát a fővárosban adták ki.Júniushoz hasonló forgalom zajlott az ingatlanpiacon júliusban is, amikor a tranzakciók száma megközelítette a 13 ezres értéket, mellyel a harmadik legerősebb hónap lett az idei évben. Augusztusban pedig tovább emelkedett az adásvételek száma, megközelítve a 14 ezres értéket, így az idén már most több, mint 100 ezer lakás adásvételt becsült a Duna House. 2016. első fele kiemelkedő volt, majd kissé visszaesett, idén azonban a szezonalitásnak megfelelően emelkednek a számok, amely ha így folytatódik, egész éves viszonylatban erősebb lehet a tavalyinál, vagyis a válság utáni legkiemelkedőbb év elé nézünk.

Vidéken többet alkudhatunk az árból

Mennyibe kerülnek a lakások?

Családi házakra Budapesten lehetett a legkevesebbet, 5 százalékot alkudni. Pest Megyében már 6 százalék, vidéken 9 százalék volt erre az ingatlantípusra az átlagos alkumérték. Lakások esetén már kisebb árcsökkenést kellett az eladóknak elszenvedniük, mindössze 3-4 százalékot, legyen az panel, vagy téglalakás.Budapesten minden ötödik leendő vevő megjelölte a XIII. kerületet, mint potenciális vásárlási célpontot. Ezzel kiemelkedik a mezőnyből, ugyanis a második legkedveltebb, XIV. vagy VII. kerületet is a vevők 16 százaléka jelölte csak meg. A szomszédos VI. kerület is népszerű volt, azt a vevőjelöltek 15 százaléka választaná.Az eltérő elemzésekben eltérő árakat találunk az árakra vonatkozóan, aminek okairól az alábbi cikkben részletesebben is foglalkoztunk.Az azonban vitathatatlan, hogy Budapesten a kerületek listáját továbbra is toronymagasan az V. kerület vezeti, ahol a külföldi és magyar befektetők is jelentős keresletet generálnak az ingatlanok iránt.Az árakról meglehetősen részletes tájékoztatást ad az OTP Lakóingatlan Értéktérképe, aminek legutóbbi kiadványa a 2016-os adatok alapján készített elemzést az ország különböző pontjain jellemző árakról.Mivel a 2017-es adatok egyelőre korlátozottan állnak csak rendelkezésre, ezért érdemes a 2016-os adatokon alapuló Értéktérképet megnézni, az azóta eltelt idő miatt viszont a benne szereplő árakhoz bizonyos helyeken feltételezhetően akár 10 százalékot is hozzá kell már adni, az áremelkedés ugyanis továbbra is tart, még ha nem is akkora ütemben, mint az előző két évben. Mindez azt jelenti, hogy Budapesten az átlagos lakásár mostanra a 400 ezer forintot közelíti négyzetméterenként. A nyár sem volt eseménytelen tehát a hazai lakáspiacon, de ősszel is izgalmas időszak elé nézünk.