Luxuskörülmények között élhetünk a budapesti belvárosban

Hol épül a legtöbb lakás?

A legtöbb lakás továbbra is a XIII. kerületben épül, ahol egyszerre 61 fejlesztés készül, melyekben átlagosan 36 lakás közül lehet választani. Annak következtében, hogy az épülő lakásokat sokszor már a tervezési szakaszban elkezdik értékesíteni, a legtöbb beruházásnál a lakások 40-60 százaléka közül lehet csak választani. Kerületenként az látszik, hogy a legdrágábbakban a legkisebb az előértékesítés aránya. Az I. és az V. kerültben is a most épülő lakások kevesebb, mint 10 százalékát értékesítették, míg van olyan kerület is, ahol ennek aránya 70-80 százalék. Hiába adták el azonban a legnépszerűbb kerületekben is az épülő lakások kb. felét, a kínálat így is elég nagy. A XIII. kerület mellett a XI., a IX. vagy a XIV. kerületben is nagyságrendileg 1000 lakás épül egyszerre. Az I., a XV. és a XXI. kerületben azonban meglehetősen kicsi a beruházók által épített új lakások száma.

Itt vannak a legnagyobbak

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján a fővárosban épülő több mint 10 400 lakás bő 40 százaléka 2 vagy 2,5 szobás, míg közel harmada 1 vagy 1,5 szobás. Mindössze egyötöde 3 vagy 3,5 szobás, az annál nagyobbak pedig az állomány 8 százalékát teszik ki. Az 5 szobás méretet minden századik lakás éri csak el.A magas fajlagos árak következtében a vásárlók sok helyen csak kisebb méretet engedhetnek meg maguknak, az ilyen igényekre pedig a fejlesztők is reagáltak. A legtöbben az egy vagy kétszobás lakásokat keresik, a háromszobás lakások aránya már jelentősen kisebb. A szobaszám szerinti eloszlás azonban kerületenként is jelentős eltéréseket takar. A legnagyobb arányú kis lakás - 1 vagy 1,5 szobás - a XI. és a VII. kerületben épül, de a VIII. kerületben is magas az ilyen méretűek aránya.Ami a trendekkel szembe megy az a másik véglet, vagyis a 4 szobás és annál is nagyobb lakások elhelyezkedése, amelyekről azt feltételezhetnénk, hogy azok a külsőbb, lazább beépítésű kerületekben épülnek nagyobb arányban. Ezzel szemben mind az I. mind az V. kerület kitűnik a nagyméretű épülő lakásaival. A magas négyzetméterárak ellenére előbbiben az épülő lakások 20, utóbbiban 35 százaléka legalább 4 szobás. Az látszik tehát, hogy a prémium kategóriát kereső vásárlók nem csak fajlagosan, hanem a lakás egészéért is hajlandók az átlaghoz képest többszörös árat kifizetni.

Átlagméret szerint más a sorrend

Méret szerinti a legátlagosabb lakások a XIII. és a IV. kerületben épülnek, a belvárosi prémium kerületektől eltekintve azonban igaz, hogy a központtól távolodva csökken a garzonok és nő a 3-4-5 szobás lakások aránya. A legtöbb 5 szobás és annál nagyobb lakás a XII. és az V. kerületben épül, mindkét kerületben az új építésű lakások 8 százaléka éri el ezt a méretet, jóllehet négyzetméterárak tekintetében ez a két kerület a fővárosban, ahol az új lakások átlagára eléri az 1 millió forintot.Ha a legnagyobb lakások mellett a legkisebbek méretét is figyelembe vesszük, akkor az átlag lakásméret szerint már nem a XII. vagy az V. kerület vezet, hanem a XVII., a XVI. és a XXII., amelyekben egy átlagos új lakás 3,5 szobás. Ezzel szemben a VIII. kerület lakásai átlagosan éppen csak elérik a 2 szobás méretet, miközben a fővárosi új építésű lakások átlagosan két és fél szobával rendelkeznek.