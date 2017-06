Milliók élnek nyomorban a világ egyik vezető pénzügyi központjában

Kimagasló egyenlőtlenségek

Lakhatási nehézségek

Az egyenlőtlenség csökkentése éppen ezért az egyik legnagyobb kihívás a város számára, ami különösen az adómentesség és a kedvezmények miatt nehézkes. A hongkongiak szegényebb 50 százaléka szinte biztosan jobban élne, ha legalább egy 15 százalékos általános jövedelemadót vezetnének be.A gazdaság szerkezeti átalakulásával a korábbi stabil jövedelmet biztosító ipari munkahelyek - pl. játékgyártó üzemek - eltűntek, helyüket felváltották a magas jövedelmet kínáló pénzügyi szolgáltatások és az alacsony jövedelmet eredményező kiszolgáló - pl. pincér, takarító - munkahelyek köre.A jövedelmi egyenlőtlenségek így mostanra a Gini-együttható szerint is rekord magasra nőttek, elérve a 0,539-es értéket (az 1 azt jelenti, hogy az összes jövedelem egyetlen kézben van, a 0 pedig azt, hogy mindenkinek ugyanakkora a jövedelme). Ez az érték egyébként itt a legmagasabb Ázsiában, de a jövedelmi egyenlőtlenségéről is híres Brazíliát is megelőzi. Magyarországon ennek mértéke 0,3 körül van.A gazdagok és szegények közti ellentét végső soron egyetlen dologban ütközik ki leginkább, az elérhető ingatlanok körében. A hongkongi lakhatás a legkevésbé megfizethető a világon, a lakásárak messze meghaladják az olyan - szintén a világ legdrágábbjaihoz tartozó - városok lakásárait, mint Sydney, London vagy San Francisco. A legutóbbi ingatlanpiaci válság már 14 éve véget ért Hongkongban, ami alatt az árak a jövedelmekhez képest 400 százalékkal növekedtek. A földtől elrugaszkodott árak miatt pedig a Hongkongban élők egy jelentős része csak apró, ablaktalan lakásokat engedhet meg magának.

Ehhez hasonló árnövekedésre egyedül Írországban volt példa, de a válság ott is jelentősen korrigálta az árakat. Bár 2016-ban Hongkongban is elkezdődött egy enyhe korrekció, az idén már tovább drágultak a lakások és egyelőre nyoma sincs egy lehetséges árcsökkenésnek.

Lakásárak és jövedelmek változása Hongkongban, Forrás: Bloomberg

A helyzet megfékezésére 2011-ben a városvezetés 4,43 dolláros minimál órabért írt elő, ez azonban alig enyhítette a problémákat. Összehasonlításként az Egyesült Államokban már 1996-ban magasabb volt a minimális órabér, miközben a lakhatás költségei is alacsonyabbak. A vezetők azonban elégedettek voltak az egy főre jutó GDP-vel, ami a világ élvonalában van, a magas várható élettartammal és a modern infrastrukturális beruházásokkal.A béremelések tehát azóta is képtelenek lépést tartani az árak emelkedésével, ami a lakosság egy jelentős részét arra kényszeríti, hogy a világ többi részén ismeretlen lakhatási megoldásokat keressen. Ilyen az úgynevezett "ketrec-lakás", ami egy dróthálóval körbevett ágy közös konyha és WC használattal, de az ablaktalan, úgynevezett "koporsó-lakások" sem sokkal nagyobbak ezeknél.A kényszer szülte igényekre az ingatlanfejlesztők is reagáltak. Egyre többen kezdenek mikro-otthonok - 10-11 négyzetméter alapterületű modern lakások - fejlesztésébe, amiket átlagosan 400 ezer dolláros - 110 millió forint - áron kínálnak. A lakásárakhoz képest a jövedelmek tekintetében tehát Hongkong messze maga mögött hagyja a világ többi országát.

Miközben a 7,3 milliós lakosságból több mint 2 millióan élnek néhány négyzetméteres bérlakásokban, addig a leggazdagabbaknak a garázsuk is többe kerül ezeknél. A világ legdrágább parkolója a nyugat-hongkongi Upton luxusapartmanház első emeletén található 17,5 négyzetméteres beálló, ami a közelmúltban 180 millió forintért cserélt gazdát, de a korábbi rekorder is Hongkongban volt, amit közel 170 millió forintnyi dollárért adtak el.Ehhez képest Magyarországon konszolidált árakon vásárolhatunk magunknak lakást, a több éve tartó áremelkedés azonban nálunk is egyre jobban nehezíti a lakáshoz jutást.